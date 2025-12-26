Sancti Spíritus tiene potencialidades para seguir avanzando

El Pleno del Comité Provincial del Partido transmitió una felicitación al pueblo espirituano por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución. También analizó los resultados de la economía en el año que finaliza

El Pleno reconoció el esfuerzo de los espirituanos durante un año complejo. (Fotos: X)

En medio de condiciones difíciles ha transcurrido un año donde el principal protagonista por su firmeza y unidad es el pueblo, señaló en el último Pleno del Comité Provincial del Partido en 2025 Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central de Partido y primera secretaria de la organización política en el territorio, quien transmitió un reconocimiento a los espirituanos y los felicitó por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución.

El Pleno evaluó los principales indicadores económicos al cierre del año y definió como desafío central para 2026 rescatar las potencialidades de las producciones agropecuarias, con hincapié de lo que se espera en la gestión eficaz de empresas estatales y el resto de las formas productivas y de servicios a la población.

El entorno no pudo ser más difícil, ya que a los retos económicos, energéticos y sociales, impactados por las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, se unen las insatisfacciones en la población relacionadas con el déficit de combustibles, insuficientes capacidades de generación eléctrica, desabastecimiento de bienes y servicios, altos precios, inflación, insuficiencias en la alimentación, deterioro del sistema de salud, el transporte, los trámites públicos y los problemas de vivienda.

Por ello, a pesar de algunos resultados, entre los que sobresalen el cumplimiento de las ventas netas que crecen en relación con el año anterior, al igual que las inversiones, no se llega a concretar lo pactado en la circulación mercantil, la construcción de viviendas, la transportación de pasajeros y de 269 indicadores de industria y agricultura se incumplen 159.

De forma crítica se evaluó qué hacer para revertir la situación de la economía espirituana que demuestra capacidad de respuesta ante las dificultades con resultados modestos que apuntan a una tendencia positiva en sectores estratégicos. “Sancti Spíritus tiene muchas potencialidades para seguir avanzando, depende de la cohesión de nuestro pueblo y el papel del Partido debe centrarse en ser más exigente y aglutinador para alcanzar mejores resultados con una mayor participación de todos a fin de elevar de manera sostenible el nivel de vida de nuestra población”, expresó la máxima dirigente partidista en la provincia.

También se hicieron evidentes los alcances sociales del territorio, entre los que destacan un 4,9 de mortalidad infantil, cifra que está por debajo de la media nacional, se logró en el año la transformación de 33 comunidades y se destinaron 125 millones de pesos a la asistencia social, lo que hizo posible que se llegara con mejoras a cientos de familias vulnerables, mientras que en materia de inversiones se logró concluir dos nuevos parques solares fotovoltaicos, en tanto un tercero se encuentra en la fase final.

Durante el Pleno rindió cuenta de su trabajo el Buró Provincial del Partido, el cual hizo énfasis en la necesidad de perfeccionar la política de cuadros y en la importancia de la rendición de cuenta de los militantes ante el núcleo, teniendo en cuenta las responsabilidades laborales, de dirección y el comportamiento en las zonas de residencia.

De igual modo, el órgano destacó entre sus prioridades el fortalecimiento de la unidad, el perfeccionamiento de la labor político-ideológica, así como implementar las proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

El próximo año, señaló Deivy, seguirá siendo difícil, pero sobran motivaciones y vínculos históricos como el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, el 65 aniversario de la fundación de los Pioneros y la Unión de Jóvenes Comunistas, que afianzan nuestras raíces, el 65 de la Victoria de Playa Girón, entre otras que nos dan razones para avanzar.