Sancti Spíritus vibra con la final del Campeonato Nacional de Motocross

Se espera un espectáculo cargado de velocidad, destreza y emoción para los amantes del motocross en la región central del país

El certamen reunirá a corredores de ocho provincias. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

Los rugidos de las motos estremecerán desde este miércoles la pista aledaña al Hotel Deportivo de la villa del Yayabo, sede de la final del Campeonato Nacional de Motocross, certamen que reunirá a corredores de ocho provincias y que se desarrolla en homenaje al aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En la lid intervendrán equipos de Ciudad de La Habana, Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Camagüey, Holguín, Las Tunas y el conjunto anfitrión, Sancti Spíritus, según han revelado los organizadores.

La jornada de este martes estará dedicada a los entrenamientos libres, mientras que desde las 9:00 a.m. del miércoles se realizará el chequeo médico y la inspección técnica de las motos, paso previo a la inauguración oficial del evento.

En la categoría 11-15 años, sobre motos CX 125 cc, los yayaberos estarán representados por Erick Muñoz y Anthony Amador. En la categoría 16-20 años, cubicaje CZ 250 cc, competirá Darián Martínez, y en igual edad, pero en 125 cc, lo hará Aldo Bernal.

Entre los mayores, en CZ 250 cc, defenderán la camiseta espirituana Adrián Peña y Kennier Sosa, mientras que en la categoría de motos especiales buscará el podio Oreste Díaz Valle.

El colectivo técnico lo encabeza el entrenador principal, Sandro Hernández, acompañado por los mecánicos Ealdo Rodríguez y Erick Ibarra, con Carlos Leyti Dueñas como delegado.

El programa competitivo contempla dos mangas para las motos CZ 125 cc y una para las categorías CZ 250 cc y motos especiales, distribuidas entre miércoles y jueves.

