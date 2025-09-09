Sancti Spíritus vive En-BarrArte (+fotos)

Este evento ya no es solo de Sancti Spíritus, sino que representa a Cuba y Latinoamérica. (Fotos: Oscar Alfonso/Facebook)

La IX edición de la Bienal de Cerámica Artística En-BarrArte ha marcado una pauta importante en la historia de un encuentro que convoca este 2025, después de cuatro años, a artistas de seis provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

Así lo reconoció su padre fundador Félix Madrigal Echemendía, tras las primeras horas de hacer de su taller Volumen y Espacio, una de las sedes de la cita, el mejor de los sitios creativos en colectivo.

“Se ha logrado con éxito todo lo planificado, incluso con creces. Considero que esta edición está negando las anteriores. Aunque, claro, no podemos despreciarlas. Son la base para poder llegar hasta aquí. Nos han permitido adquirir experiencias, qué es lo que necesitamos para poder trabajar y con todo eso en la mano y sin chovinismo la catalogo con que ha alcanzado la mayoría de edad”.

Este encuentro —que a diferencia de otros momentos sale del taller, guarida de Félix Madrigal y toma varias de las sedes del sistema institucional de la cultura y la ciudad de Trinidad— se dedica al maestro Agustín Villafaña Rodríguez.

“Encontrarnos en Sancti Spíritus es ejemplo de que hay que salvar los sueños —insistió quien prestigia el gremio de ceramistas del país—. En los momentos más difíciles, la creación es parte de la esperanza. Que nuestros artistas sean capaces de defender eso, es como defender nuestra patria, nuestra tierra y mucho más cuando hablamos de cerámica que nace de la tierra. Este evento ya no es solo de Sancti Spíritus, sino que representa a Cuba y Latinoamérica”.

La Bienal de Cerámica Artística En-BarrArte se despedirá el venidero 13 de septiembre de Sancti Spíritus, tras una semana de intercambios creativos y protagonizar un evento teórico con temas actualizados, gracias a la presencia, también, de especialistas de la Casa de la Cerámica en Santiago de Cuba.