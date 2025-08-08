Sancti Spíritus vive la fiesta del arte aficionado

Representantes de las cinco provincias del centro del país convierten a la villa del Yayabo en un gran escenario hasta este viernes

Las tradiciones afrocubanas tienen un espacio en el programa del evento. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

El ritmo lento de una de las zonas más antiguas de la villa del Yayabo se ha disipado, gracias a la algarabía del Festival Regional de Artistas Aficionados.

Danza, teatro, música y color se funden en diferentes escenarios que se abren hasta este viernes a creaciones diversas y de gran calidad.

Uno de los invitados de la cita, la primera que se realiza en Cuba de cara al evento nacional previsto para octubre, es el grupo portador Renacer haitiano, de Morón. Sus integrantes nos acercaron a un fragmento de las raíces de nuestra cultura.

“Estar aquí es una emoción muy grande —declaró su líder, Tomás Poll Lay—. Significa un aval más para nuestro proyecto con tres décadas de vida y, por supuesto, otra experiencia y mucho más, ya que acabamos de regresar de la Fiesta del Fuego, en Santiago de Cuba”.

De forma similar viven la experiencia de compartir con el resto de las unidades artísticas participantes y públicos, los integrantes de la Compañía Músico-Teatral Pequeños Son, de Camagüey.

“Esta iniciativa del Consejo Nacional de Casas de Cultura permite el crecimiento del movimiento aficionado —acota Arturo Nazco Labrada, su director—. Son experiencias que nos llevan de la mano al aprendizaje y evaluación crítica de lo que hacemos, porque nos encontramos con propuestas de muy buena calidad”.

Que Sancti Spíritus, en medio del actual contexto, haya acogido este festival es un reconocimiento a los resultados del gremio de este territorio a nivel de país.

Esta noche se despiden los integrantes de la magna cita. Muchas de las unidades participantes se verán las caras en el evento con carácter nacional.