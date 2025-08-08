En fotos: Sancti Spíritus, capital del movimiento de artistas aficionados

La villa del Yayabo se convierte en el epicentro del arte no profesional al ser testigo del primer festival regional que se realiza en Cuba como antesala del nacional, previsto en octubre venidero

Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray

Lo mejor del talento artístico aficionado de la región central se da cita por estos días en Sancti Spíritus, ciudad devenida un gran escenario en el que actúan cultores no profesionales de diversas manifestaciones artísticas.

En la jornada de este jueves se presentaron obras teatrales, sesionaron encuentros de agrupaciones folclóricas, se inauguraron exposiciones de artes plásticas y, como colofón, se desarrollaron galas artísticas preparadas por los participantes en el festival.

Escambray salió, cámara en ristre, a dejar constancia gráfica de tan singular jornada.