En fotos: Sancti Spíritus, capital del movimiento de artistas aficionados

Lo mejor del talento artístico aficionado de la región central se da cita por estos días en Sancti Spíritus, ciudad devenida un gran escenario en el que actúan cultores no profesionales de diversas manifestaciones artísticas.
En la jornada de este jueves se presentaron obras teatrales, sesionaron encuentros de agrupaciones folclóricas, se inauguraron exposiciones de artes plásticas y, como colofón, se desarrollaron galas artísticas preparadas por los participantes en el festival.
Escambray salió, cámara en ristre, a dejar constancia gráfica de tan singular jornada.
