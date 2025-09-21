Saneamiento e higiene ambiental más allá de la estética

Bajo tal premisa, en predios espirituanos se ha desplegado este fin de semana un sinnúmero de acciones, que involucra a vecinos y fuerzas de apoyo de los distintos organismos y empresas del territorio

En distintos sitios de la ciudad del Yayabo, se hizo presente la acción combinada de vecinos y fuerzas de apoyo. (Fotos: Poder Popular Sancti Spíritus)

Ante la complejidad de la situación higiénico-epidemiológica, las acciones de saneamiento e higienización de los escenarios cotidianos constituyen una necesidad que va más mucho más allá de la estética comunal que también debemos defender en tiempos convulsos.

Bajo tal premisa, en predios espirituanos se ha desplegado este fin de semana un sinnúmero de acciones, que involucra a vecinos y fuerzas de apoyo de los distintos organismos y empresas del territorio.

Tan importante como lo conseguido, resulta preservar lo logrado y anteponer la responsabilidad colectiva e individual a las manifestaciones de indisciplina social que se suelen manifestar con mayor sistematicidad e impacto que lo que se quisiera.