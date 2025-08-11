Se forma la tormenta tropical Erin en el Atlántico oriental

Actualmente este organismo ciclónico tropical no ofrece peligro para Cuba. Por su posición y época del año el Centro de Pronóstico mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución del sistema

En horas de la madrugada y la mañana de hoy el área de bajas presiones situada sobre el Atlántico oriental continuó ganando en organización e intensidad y se convirtió en la quinta tormenta tropical de la temporada, a la cual le corresponde el nombre de Erin.

A las 11 de la mañana de hoy la región central del sistema se localizó en los 17.4 grados de latitud Norte y 28.0 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 455 kilómetros al oeste noroeste de las islas de Cabo Verde y a 3710 kilómetros al Este del grupo norte de las Antillas menores.

Posee vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora con rachas superiores y una presión central de 1004 hectopascal, se desplaza al Oeste a 31 kilómetros por hora.

Erin continuará con similar rumbo y velocidad de traslación ganando gradualmente en organización e intensidad, mientras se desplaza sobre aguas abiertas del océano Atlántico oriental.

Actualmente este organismo ciclónico tropical no ofrece peligro para Cuba. Por su posición y época del año el Centro de Pronóstico mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución del sistema.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre este sistema se emitirá a las seis de la tarde de este lunes lunes.