El soporte ferroviario en la provincia es un eslabón imprescindible para garantizar el traslado de la caña hasta el central Melanio Hernández; de ahí la importancia de los trabajos que se ejecutan en las vías férreas que participan en la cosecha

Varias brigadas del sector ferroviario en Sancti Spíritus realizan trabajos de mejoras en las líneas de zonas de Jatibonico, Zaza del Medio y Tuinucú.

Los preparativos de la contienda azucarera en el territorio espirituano no pueden dejar a un lado el alistamiento del soporte ferroviario, una infraestructura tan determinante como el mismísimo central Melanio Hernández, porque, además de los traslados de caña desde Jatibonico y Paredes, toda la materia prima llega al basculador sobre rieles.

“Sin el ferrocarril no se puede hacer zafra en Sancti Spíritus”, aseguró a Escambray Aselio Sánchez, principal representante de Azcuba en la provincia. “Este soporte tiene una participación determinante en la zafra para enlazar los tres centros de limpieza con el central y se le da prioridad en esta etapa a las reparaciones de las vías férreas, las locomotoras y los carros jaulas”, destacó.

Actualmente, varias brigadas del sector ferroviario en Sancti Spíritus realizan trabajos de mejoras en las líneas de zonas de Jatibonico, Zaza del Medio y Tuinucú, como parte del alistamiento de esa infraestructura.

Luis Alberto Acosta Cabrera, director de Vías y Puentes en la provincia, explicó que las acciones principales se concentran en las líneas de zonas de Jatibonico, Zaza del Medio y Tuinucú, aunque también se conciben labores en la línea que enlaza al centro de limpieza de Paredes con el central.

Añadió que los trabajos abarcan acciones técnicas que repercuten en el acondicionamiento de la infraestructura y el buen estado de las vías, así como labores de limpieza para favorecer la circulación de los medios ferroviarios.

En el ramal Juan Criollo-Jatibonico —dijo—, se acciona en los desniveles de la vía, el cambio de traviesas de hormigón y limpieza de la cama y la faja de la línea. Algunas de esas mejoras —recalcó— se conciben en tramos de la periferia de la localidad cabecera municipal y del centro de limpieza Valle I.

“Este ramal concentra buena parte de los trabajos que son necesarios realizar para alistar la línea y hacer una zafra segura, un objetivo que se extiende a todas las vías que intervienen en el traslado de la caña en el territorio”, destacó Acosta Cabrera.

Precisó, también, que están previstas acciones técnicas, de limpieza y cambio de traviesas de hormigón en tramos del ramal Zaza del Medio, dentro del patio del central Melanio Hernández y en la línea principal del centro de limpieza Tuinucú.

De acuerdo con la propia fuente, en las labores participan las brigadas de Vías y Puentes de Jarahueca y Venegas, así como integrantes de los campamentos del Ejército Juvenil del Trabajo de Sancti Spíritus, Guayos y Jatibonico.

En la zafra espirituana intervienen más de 80 kilómetros de vías férreas, aunque buena parte de los trabajos se concentran en los ramales de Jatibonico, desde donde se planifica mover diariamente la mayor cantidad de materia prima hacia el central de Tuinucú.