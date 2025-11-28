Sobresalen en mercados nuevas medidas económicas de Cuba anunciadas en FIHAV 2025

Se trata de medidas para flexibilizar y dinamizar la Inversión Extranjera, cuando el Gobierno cubano ratifica su apuesta por este tema como componente fundamental para el desarrollo económico y social

Sitios especializados y economistas siguen la 41 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025). (Foto: ACN)

Las nuevas medidas económicas de Cuba anunciadas durante FIHAV 2025 resaltan hoy en diversos mercados y en socios comerciales de la isla.

Empresas y expertos siguen de cerca estas nuevas medidas que tienen un amplio abanico en cuanto a posibilidades, sobre todo en lo referente a la inversión extranjera.

Sitios especializados y economistas siguen la 41 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025), donde se presentó dicha novedad.

Se trata de medidas para flexibilizar y dinamizar la Inversión Extranjera, cuando el Gobierno cubano ratifica su apuesta por este tema como componente fundamental para el desarrollo económico y social.

En el VIII Foro de Inversión que sesionó en el marco de la Feria, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva expuso detalles al respecto y sobre el programa de Gobierno para la estabilización macroeconómica.

La larga lista de novedades económicas incluye la Reactividad de activos ociosos, pues se ofrece a los inversionistas la opción de tomar activos nacionales subutilizados (instalaciones productivas, áreas) para invertir, operar y obtener ganancias, con una reversión futura al Estado.

Aparece también la Comercialización mayorista que confirma que cualquier inversión extranjera puede comercializar sus productos y servicios de forma mayorista a cualquier actor económico nacional con capacidad de pago, sin restricciones.

Ello incluye el Acceso a combustible, cuando las empresas extranjeras podrán comprar combustible en divisas sin restricciones de plan. Si no hay disponibilidad, se les permitirá importarlo directamente.

Agregan la Flexibilidad Laboral y Sector Financiero, en lo referente, por ejemplo a la Contratación, ya que la entidad empleadora participa en la selección, pero la decisión final de contratación la tomará el inversionista, ya sea de manera directa o a través de la entidad empleadora.

Otro punto destacable es el de la Gratificaciones en divisas, pues se valida la posibilidad de pagar gratificaciones en divisas a los trabajadores con cargo a las utilidades, mediante pagos bancarizados y siempre que la empresa genere ingresos externos.

De ahí que otro de los acápites que llama la atención es el de la Banca con Capital Extranjero, referente a que se promueve activamente la participación de capital extranjero en el sector bancario y financiero nacional.