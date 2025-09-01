Sofocan incendio en Yaguajay sin lamentar pérdidas de vidas humanas (+fotos)

El siniestro se produjo en la conocida esquina de Meneses, afectando el local arrendado El Refugio y a cinco viviendas colindantes

Redacción Escambray

1 septiembre, 2025 - 7:28am

Se investigan las causas del lamentable hecho. (Fotos: Facebook)

En la noche de este domingo se produjo un incendio en el municipio espirituano de Yaguajay, en la conocida esquina de Meneses, específicamente en el local arrendado, el bar El Refugio, siniestro que afectó además a cinco viviendas colindantes.

Hasta el lugar de los hechos se presentaron de inmediato las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia.

De acuerdo con una nota publicada en la página de Facebook de Mileydi Milian, primera secretaria del Partido en ese territorio, no se registran pérdidas de vidas humanas, y que gracias a la actuación rápida y eficiente de los bomberos, fuerzas del Minint y vecinos del lugar se puedo sofocar el siniestro y evitar una mayor propagación.

Hasta el lugar de los hechos se presentaron de inmediato las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, encabezadas por Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jímenez, respectivamente.

Se investigan las causas del lamentable hecho.

(Noticia en construcción)

