Sostiene Díaz-Canel encuentro con embajador namibio, Samuel Hendrik Goagoseb

El diplomático namibio finaliza su misión en Cuba al frente de la sede diplomática del hermano país africano

Un saludo de la Presidenta de la República de Namibia, la compañera Netumbo Nandi-Nsaitwah, a su colega cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, transmitió el embajador Samuel Hendrik Goagoseb, quien fue recibido por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República.

El Jefe de Estado sostuvo un encuentro al comienzo de la tarde de este viernes con el compañero Hendrik Goagoseb, quien finaliza su misión en Cuba al frente de la sede diplomática del hermano país africano.

El Embajador también fue portador de un saludo de la ex primera dama Mónica Geingob —compañera de vida del fallecido presidente namibio Hage Geingob—, quien realizó una visita de trabajo a la Isla el pasado mes, cuando mantuvo un emotivo intercambio con el mandatario antillano.

Díaz-Canel subrayó la importante contribución del diplomático namibio a la consolidación y desarrollo de las históricas relaciones bilaterales, al mismo tiempo que reiteró el apoyo, cariño, respeto y solidaridad que Cuba y el pueblo cubano siempre profesan a la hermana nación namibia.

El embajador Hendrik Goagoseb enfatizó los históricos y fuertes lazos que existen entre ambos países y ponderó los sistemáticos intercambios de alto nivel, en especial tras la visita del compañero Díaz-Canel a Namibia en agosto de 2023.

Ponderó el trabajo de la Comisión Intergubernamental, creada como resultado de la estancia del Presidente cubano en Windhoek, la que se reunirá nuevamente a fines de septiembre, y destacó el desarrollo de los más de 40 acuerdos suscritos entre ambas partes.

Participaron en el encuentro, el miembro del Buró Político y titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el embajador cubano en Namibia, compañero Sergio Luis Vigoa de la Uz.