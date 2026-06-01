Para pensar la cultura

El XL Coloquio de la Cultura Espirituana honra el cumpleaños 512 de la villa y los aniversarios de emblemáticas agrupaciones musicales del territorio

El Septeto Juvenil estará presente en el prestigioso evento. (Foto: Cultura espirituana/Facebook)

El XL Coloquio de la Cultura Espirituana, evento insigne que desde el pensamiento honra cada año el cumpleaños de la villa del Yayabo, sesionará este martes en el Museo de Arte Colonial.

Divididos en dos comisiones, los investigadores de la veintena de ponencias concursantes compartirán saberes diversos sobres expresiones identitarias de esta región, de acuerdo con Laura Lázara Tardío, al frente del comité científico de la cita.

“La primera comisión se dedica a los estudios históricos del patrimonio, la creación artístico-literaria y las tradiciones culturales, mientras que la otra incluye las investigaciones socioculturales, comunicacionales, bibliotecológicas y de la enseñanza artística.

“Se presentarán varias instituciones como la Oficina del Conservador, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí, la Sociedad Espeleológica, la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, (Citma), la Empresa Provincial de la Música, el Centro Provincial de Casas de Cultura, el Museo de Arte Colonial y el Casa Natal Serafín Sánchez Valdivia”.

El Coloquio en esta ocasión honra dos importantes aniversarios: el centenario del Septeto Espirituano y los 50 años del Septeto Juvenil.

“El panel inaugural estará representado por personalidades de la cultura como Eliene Fonseca Díaz, investigadora agregada del Ministerio de Cultura, y Juan Eduardo Bernal Echemendía, Juanelo, presidente de la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí.

“Además, contaremos con los directores de las dos agrupaciones homenajeadas: Carlos Manuel Borroto, del Juvenil y Antonio Sosa, del Espirituano. Se ha nombrado este importante panel Identidad y cultura de los septetos de esta tierra”.

Entre los estudios ya inscritos se distinguen: Tradición y rupturas de las artes visuales espirituanas, del doctor en Ciencias del Arte Luis Rey Yero, Cerámica arqueológica de Sancti Spíritus, un proyecto experimental, de Luis A. Olmo Jas, y El danzón. Identidad cultural espirituana, de Maida Estrada Toledo.

La clausura del espacio teórico que honra el cumpleaños 512 de la villa del Espíritu Santo se ha previsto para el horario de la tarde con la entrega de los reconocimientos, incluido el tan anhelado Premio de la Ciudad.

“Además, se presentará la convocatoria de la próxima edición de este espacio tan necesario para mirar con lupa nuestra cultura”, concluyó Laura Lázara Tardío.