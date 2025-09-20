Suma Sancti Spíritus nuevo Día Territorial de la Defensa

El cumplimiento del programa de entrenamientos trazado permitió a esta provincia escalar nuevos peldaños en la preparación de sus hombres y mujeres para la realización de la guerra de todo el pueblo ante un posible agresor

En el marco de esta jornada de verde olivo se cumplieron ejercicios de defensa territorial de Zona de Defensa. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

La provincia de Sancti Spíritus realizó este sábado 20 de septiembre un nuevo Día Territorial de la Defensa con entrenamientos de las diferentes categorías de personal bajo el tema acciones de las tropas, empresas y entidades para enfrentar la guerra no convencional y la invasión del enemigo.

El programa desarrollado le permitió escalar nuevos peldaños en la preparación de sus hombres y mujeres para la realización de la guerra de todo el pueblo ante un posible agresor empeñado en destruir la Revolución cubana.

En esta oportunidad se continuó el entrenamiento de los dirigentes, cuadros, funcionarios, los órganos de dirección de los Consejos de Defensa provincial, Municipales y de Zonas de Defensa, en el cumplimiento de las misiones asignadas, en correspondencia con la concepción de guerra de todo el pueblo, en la que el enemigo encontraría resistencia y muerte en cada palmo del territorio espirituano, si osa agredir esta gloriosa tierra de patriotas como el general Serafín Sánchez Valdivia, quien herido de muerte el 18 de noviembre de 1896 en la guerra por nuestra independencia nacional exclamó a su tropa en pleno combate: ¡Me han matado, eso no es nada, siga la marcha!

Entre los objetivos previstos para la jornada estaban también lograr que los integrantes de los órganos de dirección y de mando ejercitaran adecuadamente el cumplimiento de las misiones para dar respuesta a las medidas de disposición combativa y para la defensa; así como puntualizar y ejercitar las misiones de los diferentes elementos del dispositivo defensivo territorial para las diferentes situaciones.

En el marco de esta jornada de verde olivo cumplieron ejercicios de defensa territorial de Zona de Defensa, los municipios de Yaguajay, Fomento, y Trinidad; Sancti Spíritus lo desarrollará en la Zona de Defensa de El Parque, el próximo jueves día 25 del presente mes, en el marco de la clase demostrativa a nivel de Ejército que se desarrollará en diferentes escenarios de la capital provincial; en tanto el municipio de Taguasco llevará a cabo su Día Territorial de la Defensa el sábado venidero.