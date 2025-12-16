Surgen nuevos detalles de la masacre en Australia: los terroristas se inspiraron en el Estado Islámico

Los tiradores habían hecho un viaje a Filipinas previo al atentado, lugar donde se sabe existen redes vinculadas a grupos terroristas

Foto: Mark Baker/ AP

La Policía de Australia ha encontrado que los tiradores de la masacre del pasado domingo que azotó a Bondi Beach en Australia habrían sido entrenados e inspirados por el Estado Islámico*, reportó ABC este martes.

De acuerdo con el medio, los tiradores habrían hecho un viaje al sur de Filipinas un mes antes de ejecutar el atentado terrorista para recibir adiestramiento militar. Se sabe que en dicho país asiático existen diversas redes vinculadas a grupos terroristas desde 1990.

Por su parte, la Agencia de Inteligencia Australiana (ASIO, por sus siglas en inglés) investigó al padre (Sajid Akram) y al hijo (Naveed Akram) involucrados en el tiroteo. Encontró que el joven de 24 años tenía vínculos con una agrupación terrorista con sede en Sídney.

Adicionalmente, ABC reveló que se habían encontrado dos banderas del Estado Islámico en el automóvil de los agresores y que los investigadores tenían sospechas de que estos habían jurado lealtad a un grupo terrorista.

Una fuente de seguridad de alto nivel dijo al medio que Naveed Akram, con entonces 18 años de edad, mostró «indicios de intención» y asociaciones a células terroristas locales que fueron investigadas por ASIO en 2019, pero que no se consideró necesario profundizar sobre su caso en aquel momento.

De acuerdo con ABC, los hombres no estaban en ninguna lista de vigilancia terrorista en el período de su visita a Filipinas (momento previo al ataque) y tampoco tenían prohibido acceder legalmente a armas de fuego. Al ser cuestionado sobre el asunto, el ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke, se limitó a comentar que «hubo un cambio radical en el perfil de riesgo» de uno de los tiradores involucrados.

*Reconocido como grupo terrorista en Rusia y prohibido en su territorio.