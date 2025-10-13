Termoeléctrica de Felton fuera de servicio por salidero en la caldera

La caldera continuaba en proceso de enfriamiento, que por protocolo técnico debe extenderse por unas 72 horas como mínimo, de manera que se podrá acceder a su interior el próximo miércoles

Luego del enfriamiento, los especialistas podrán conocer el sitio exacto del salidero, su magnitud, y el tiempo necesario para erradicarlo. (Foto: Juan Pablo Carreras)

Un salidero en la caldera provocó la salida, el pasado sábado, de la unidad 1 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, el que fue detectado al señalarse un incremento del consumo de agua en la caldera, y un descenso de la eficiencia de la máquina.

Al instante de redactar esta nota, la caldera continuaba en proceso de enfriamiento, que por protocolo técnico debe extenderse por unas 72 horas como mínimo, de manera que se podrá acceder a su interior el próximo miércoles.

Solo entonces los especialistas podrán conocer el sitio exacto del salidero, su magnitud, y el tiempo necesario para erradicarlo.

Cuando se producen estos incidentes tecnológicos, el agua sale a gran presión y puede dañar componentes aledaños, por lo que es inevitable realizar diagnósticos específicos, informó el personal técnico de la planta.

En la mañana del domingo, Granma conversó, vía telefónica, con el ingeniero Eric Milanés Quinzán, director de la termoeléctrica, quien confirmó que los especialistas están listos para acometer la reparación, tan pronto el enfriamiento de la caldera se los permita.

Como causas de las frecuentes averías de ese cuerpo básico de la planta, el directivo mencionó el alto nivel de corrosión de dos de sus siete paredes, motivado por la prolongada explotación.

Esas paredes, argumentó, deben ser restituidas, solución que depende de la disponibilidad de una suma considerable de divisas para adquirir el metal necesario, lo que estaría acompañado de un periodo de paralización próximo a los dos meses para ejecutar la mejoría requerida.