Tigres triunfan y alcanzan a los Gallos en duelo particular

Este domingo concluye el duelo entre Gallos y Tigres. (Foto: Oscar Alfonso)

Los Tigres avileños aprovecharon la primera salida de los Gallos espirituanos de su valla principal en la presente Serie Nacional de Béisbol para nivelar el duelo particular a dos triunfos por bando, al derrotarlos con marcador de siete carreras por cuatro en partido escenificado en el estadio Mártires de Cabaiguán.

En un choque de apenas cinco capítulos a causa de la lluvia, la batería de los discípulos del mentor Danny Miranda castigaron con diez imparables a los cuatro lanzadores yayaberos utilizados en el desafío.

Aunque el abridor Carlos Michel Benavides no pudo ser profeta en su tierra al explotar en el segundo capítulo luego de permitir dos anotaciones, tampoco pudieron resistir Yoandi López ni Yankiel Mauri.

El relevista por excelencia de los Gallos en esta campaña soportó tres anotaciones en solo dos tercios de entrada, en los que enfrentó a seis bateadores y permitió cuatro indiscutibles, incluídos jonrones de Osmani Linares y George Contreras, suficientes para inclinar decisivamente la pizarra a favor de los avileños.

Si el marcador no mostró una mayor diferencia fue por el descontrol del abridor de los Tigres, Yankiel Tamayo, (tres boletos y dos pelotazos), pues los ahijados de Eriel Sánchez solo se apuntaron un trío de imparables, entre ellos cuadrangular de tres carreras de Liuber Gallo.

El triunfo que permitió a los avileños igualar a dos victorias por bando el enfrentamiento con los Gallos fue a la cuenta del relevista Randy Álvarez.

Este domingo debe inclinarse definitivamente la balanza de este duelo cuando desarrollen el quinto juego en el estadio José Antonio Huelga.