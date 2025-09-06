Todos Somos DC: Miles marchan contra políticas del presidente Trump (+fotos)

Los participantes expresaron su rechazo al despliegue de la Guardia Nacional en Washington, las operaciones de control migratorio o redadas y todas las medidas que atentan contra los ciudadanos

Aunados bajo el lema Todos Somos DC, los manifestantes exigen que las fuerzas federales abandonen DC YA. (Fotos: PL)

Miles de personas marcharon este 6 de septiembre por la céntrica calle 16 pasando cerca de la Casa Blanca hasta la Plaza de la Libertad en contra de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunados bajo el lema Todos Somos DC, los participantes expresaron su rechazo al despliegue de la Guardia Nacional en Washington, las operaciones de control migratorio o redadas y todas las medidas que atentan contra los ciudadanos.

Prensa Latina constató , en este sábado con temperaturas sofocantes , la presencia de niños, jóvenes, adultos mayores , mujeres, hombres, personas con capacidades disminuidas mostrando su sintonía con esta marcha, cuyas imágenes se repiten en otras ciudades del país, como Nueva York.

Las comunidades de DC son poderosas, están conectadas y están bajo ataque., expresó la convocatoria.

Las tropas federales, la Guardia Nacional de otros estados y la policía controlada por Trump están acosando, vigilando y deteniendo a residentes negros y latinos, inmigrantes, jóvenes y vecinos sin hogar, añadió el texto.

La marcha nacional “desde nuestras comunidades locales hasta la Casa Blanca” exige “que las fuerzas federales abandonen DC YA”.

El pasado 11 de agosto Trump ordenó la toma de control del Departamento de Policía Metropolitana y desplegó efectivos de la Guardia Nacional que extendieron su estancia aquí en DC hasta el mes de noviembre. El mandatario justificó la medida alegando una crisis o emergencia de seguridad pública. Ahora amenaza con ampliar este accionar a otras ciudades como Nueva York, Chicago, Baltimore y Nueva Orleans.