Tormenta impacta subestación clave y deja sin electricidad a gran parte de Santa Clara, Placetas y Camajuaní (+video)

Varias brigadas de la Empresa Eléctrica laboran intensamente para solucionar las averías y restablecer el suministro en el menor tiempo posible

Captura de pantalla de videos en redes sociales del momento de la explosión.

Una fuerte tormenta impactó la subestación Santa Clara Industrial, vital para el suministro eléctrico de más del 40 por ciento del municipio de Santa Clara y áreas de Placetas y Camajuaní, causando múltiples averías en el sistema eléctrico, aunque ningún emplazamiento de grupos electrógenos en Santa Clara resultó afectado.

Yadier Ruiz, jefe del Despacho de Cargas de la Empresa Eléctrica Provincial, informó que las líneas de 110 KV que alimentan la subestación 110-34-5 fallaron, junto con un puente abierto en la barra de 34-5.

“Las líneas de distribución 6-3-7-5, que cubre desde Malesa hasta Camajuaní, y la 17-85, que abastece la zona hospitalaria y circuitos como Cebadero y Latius, también colapsaron”, explicó Ruiz.

Además, circuitos de 13 KV, como el 193, 31, 39 Sandino, 30, 53 Heide, 132 y 162, presentan interrupciones por árboles caídos, postes partidos y líneas partidas en puntos de interconexión.

Varios usuarios en redes sociales informaron de una explosión, por lo cual aclaramos que esta obedece a una avería en la línea de 33 KV, dijo.

“Durante la noche logramos restablecer parte del servicio, pero la línea 6-3-7-5, que va de Somojoa a Camajuaní y de Malés a la Universidad, sigue sin operar. Continuamos trabajando para recuperar el servicio en todas las zonas afectadas”, aseguró Ruiz.

Varias brigadas de la Empresa Eléctrica laboran intensamente para solucionar las averías y restablecer el suministro en el menor tiempo posible, mientras la población espera la normalización del servicio.