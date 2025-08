Tragedia minera enluta a Chile: seis trabajadores fallecidos

El yacimiento, considerado como el mayor de su tipo a nivel mundial, con 4 500 kilómetros de galerías, sufrió el desplome el pasado jueves en el sector Andesita, donde también resultaron heridos otros nueve operarios.

La muerte de seis trabajadores por el derrumbe en la mina de cobre El Teniente enluta hoy a Chile y las autoridades anunciaron la creación de una comisión internacional para investigar las causas del accidente.

El yacimiento, considerado como el mayor de su tipo a nivel mundial, con 4 500 kilómetros de galerías, sufrió el desplome el pasado jueves en el sector Andesita, donde también resultaron heridos otros nueve operarios.

Luego de tres días de labores de búsqueda y rescate, en las que participaron unos 100 brigadistas con apoyo de tecnología avanzada, el domingo concluyeron los trabajos tras la recuperación del cuerpo del último minero.

El hecho provocó una profunda conmoción en el país y el presidente Gabriel Boric, la ministra de Minería, Aurora Williams, y otras autoridades viajaron hasta la sede de la mina, perteneciente a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), para seguir los trabajos y acompañar a las familias.

«Es un día doloroso para el país y por eso he decidido decretar tres días de duelo nacional”, dijo Boric.

El mandatario afirmó que después de esta primera etapa, la más dolorosa y sentida para las familias, comienza otra: la de esclarecer los hechos.

Por eso será creada una comisión con expertos internacionales, no solo en geomecánica, geofísica y en minería subterránea, sino también en procesos y protocolos de seguridad.

“Acá se requiere plena objetividad y que no exista ningún tipo de defensa corporativa para establecer no solamente qué sucedió, sino cuáles son las responsabilidades», expresó el presidente.

Informaciones preliminares atribuyeron el derrumbe a un sismo de magnitud 4,2 ocurrido en las cercanías del lugar, pero algunos trabajadores advirtieron que antes de la tragedia sintieron ruidos y vibraciones.

“Tiene que haber justicia, y como bien me dijo una familiar ayer, acá no hay que aplicar este adagio que dice que la justicia tarda, pero llega. Cuando la justicia tarda y no es oportuna, no es justicia”, afirmó Boric.

En una declaración emitida aquí, el Partido Comunista consideró importante tomar en cuenta la opinión de expertos y dirigencias sindicales respecto a las causas del accidente que enluta a la minería.

La organización política expresó su preocupación porque en la principal empresa estatal del país sigan existiendo trabajadores de primera y segunda categoría y advirtió que la subcontratación expone a los mineros a mayores riesgos.