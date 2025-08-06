Tren de pasajeros Guantánamo-Habana se descarrila en Matanzas

El accidente ocurrió en las proximidades de la urbe yumurina y no provocó víctimas fatales

Inicialmente solo se reportaron dos lesionados leves.

El tren de pasajeros que cubre la ruta Guantánamo-La Habana sufrió en la tarde de este miércoles un descarrilamiento en el kilómetro 92950 de la Línea Central, y no se reportan víctimas fatales hasta el momento.

El incidente ocurrió en un tramo recto próximo a la zona conocida como Las Cuevas de Bellamar, en las cercanías de la ciudad de Matanzas.

En declaraciones ofrecidas a la Agencia Cubana de Noticias explicó René Peña García, director adjunto de la Unión de Ferrocarriles de Cuba en la provincia, que cinco equipos resultaron descarrilados y se reportaron inicialmente dos lesionados.

Trabajamos en la evacuación segura del personal y se valora la restauración de la vía, se encuentran activadas todas las fuerzas especializadas del sistema ferroviario, junto a órganos del gobierno, bomberos, ambulancias y demás entidades correspondientes, precisó el directivo.

Las autoridades competentes investigan las causas y condiciones que provocaron el descarrilamiento, para lo cual se ha conformado una comisión especializada, explicó.

Peña añadió que se laborará de manera intensiva para restablecer el tráfico ferroviario en el menor tiempo posible y garantizar la seguridad de los pasajeros