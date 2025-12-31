Tren impacta a una ambulancia en Artemisa

Afortunadamente, y a pesar de los daños materiales considerables sufridos por la ambulancia, no se reportaron lesionados

Tren impacta ambulancia en paso a nivel de Artemisa tras falla mecánica del vehículo. (Foto: Unión de Ferrocarriles de Cuba/ Facebook)

Un accidente entre un tren de pasajeros y una ambulancia se registró en la tarde de este martes en la provincia de Artemisa, tras una falla mecánica del vehículo sanitario en un paso a nivel.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:00 p.m., en el kilómetro 64.0 de la Línea Oeste del ferrocarril, ubicado en el municipio de Candelaria. Un Tren Extra designado como No. 47, con locomotora 38269, colisionó con una ambulancia en el paso a nivel de acceso a la localidad de La Quebrada.

El convoy ferroviario involucrado cubre la ruta interprovincial entre La Habana y Pinar del Río.

Había partido puntualmente a las 9:00 a.m. desde la estación 19 de noviembre, en el municipio Plaza de la Revolución de la capital, y se dirigía a su destino con tres coches de pasajeros al momento del accidente.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el accidente se produjo cuando el conductor de la ambulancia intentó cruzar la intersección ferroviaria. Sin embargo, durante la maniobra, el vehículo sufrió una falla mecánica que apagó su motor, quedando inmovilizado directamente sobre las vías. En esa posición, fue impactado por la locomotora del tren que se aproximaba.

Afortunadamente, y a pesar de los daños materiales considerables sufridos por la ambulancia, no se reportaron lesionados. Tanto los pasajeros y la tripulación del tren, como el personal médico que viajaba en la ambulancia, resultaron ilesos. Asimismo, se confirmó que la locomotora, los coches de pasajeros y la infraestructura de la vía férrea no sufrieron afectaciones relevantes.

Autoridades locales del gobierno, representantes del sector ferroviario y del Ministerio del Interior acudieron de inmediato al lugar de los hechos. El trabajo coordinado de estos equipos permitió realizar las labores de remoción y verificación necesarias para restablecer la circulación. Gracias a esta rápida intervención, el Tren Extra No. 47 pudo reanudar su marcha a las 3:05 p.m., continuando su viaje hacia Pinar del Río.

La Unión de Ferrocarriles de Cuba, a través de un comunicado, lamentó profundamente el suceso y ofreció disculpas a los viajeros por los inconvenientes ocasionados por la interrupción del servicio.

(Con información de la Unión de Ferrocarriles de Cuba)