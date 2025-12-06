Trinidad: Por una mayor cultura del reciclaje

Esta actividad tiene un alto impacto para la economía local, pero también para el cuidado del medio ambiente y de la salud

La recuperación de materias primas es una actividad que contribuye a la economía del municipio. (Fotos: Juan Carlos Naranjo)

Por la cultura del reciclaje apuesta la Unidad Empresarial de Base (UEB) Materias Primas de Trinidad, que impulsa diversas acciones en aras de garantizar la recolección selectiva de diversos productos y darles un nuevo valor de uso.

El reaprovechamiento de desechos reciclables, provenientes de oficinas, talleres, centros educacionales y recreativos, instalaciones turísticas y hogares, resulta una actividad que contribuye a sustituir importaciones y genera encadenamientos productivos.

Luis Naranjo Vera, director de la UEB, explicó que en las tres tiendas de compra habilitadas en el territorio se reciben estos materiales, provenientes, en lo fundamental, de las instalaciones hoteleras, los establecimientos comerciales y de la actividad del sector no estatal, especialmente las mipymes.

“Entre los residuos ferrosos sobresalen el acero y el hierro fundido; no ferrosos como bronce, cobre, zinc, plomo y aluminio, y los no metálicos, que incluyen papel, cartón, textiles, plásticos, vidrios y envases”, agregó.

Los establecimientos comerciales figuran entre los centros que más productos reciclables aportan en Trinidad.

Naranjo Vera también se refirió al programa Recicla Mi Barrio, una de las alternativas que se materializan en los diferentes consejos populares, como Casilda, La Purísima, Monumento, Caracusey, Condado y San Pedro; y tiene por objetivo acercar a los pobladores la posibilidad del reciclaje.

La dependencia trinitaria dispone de cuatro transportes eléctricos, una camioneta y un camión comercial que se mueven en la ciudad y comunidades cercanas; sin embargo, las limitaciones de combustible impiden llegar con sistematicidad hasta las zonas más alejadas de la urbe, especialmente las situadas en el Plan Turquino.

Actualmente la UEB atraviesa por un proceso inversionista que incluye la apertura de un pozo que facilitará el lavado de botellas, la construcción de un vial para el acceso directo, además de mejoras constructivas en los inmuebles de la dirección, la tienda y el almacén ubicados en la Media Legua, en la carretera que une al poblado de Casilda con Trinidad.