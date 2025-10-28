Trinidad se prepara para enfrentar posibles impactos del huracán Melissa

Preservar las vidas humanas y resguardar los recursos del Estado constituyen las dos premisas fundamentales que se puntualizan en el sureño territorio a fin de reducir vulnerabilidades

Melissa podría también ocasionar daños a las localidades de la costa sur de la provincia espirituana. (Foto: Juan Carlos Naranjo/Facebook)

Ante la inminente amenaza del huracán Melissa, el Consejo de Defensa Municipal en Trinidad puntualiza todas las medidas adoptadas con el objetivo de minimizar las afectaciones asociadas a este evento meteorológico que azotará al oriente cubano y podría también ocasionar daños a las localidades de la costa sur.

En la reunión de trabajo se conoció que el municipio está previsto evacuar a poco más de 4 200 personas residentes en zonas con peligro de inundaciones por intensas lluvias y crecidas de ríos en los centros de protección y de evacuación, donde se trabaja por garantizar la alimentación y la atención de estas personas. Hasta el cierre de este reporte ya están protegidos alrededor de 500 trinitarios.

Desde el subgrupo de trabajo de Salud se informó que las embarazadas con domicilio en asentamientos que pueden quedar aislados ya se encuentran en instituciones sanitarias de la ciudad; en tanto, los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis permanecen ingresados en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos. Existe, además, cobertura de oxígeno y de insumos imprescindibles para brindar atención médica.

En el caso del sector agropecuario, Yamaxis Rodríguez, delegada de la Agricultura aquí, precisó que en el territorio no existen picos productivos; no obstante, ya se cosecharon 71.3 toneladas de maíz seco y se resguardaron en lugares seguros 60.7 toneladas de plátano y 174.1 de calabaza, estos dos últimos renglones destinados al consumo social. De las 16 869 cabezas de ganado, deben protegerse 3 677.

En el polo turístico espirituano permanecen en estos momentos 641 clientes extranjeros, 377 en instalaciones hoteleras y 264 en casas particulares. Luis Ernesto Camellón, subdelegado del ministro del Turismo en Sancti Spíritus, explicó que en pocas horas concluirá el retorno de los huéspedes nacionales a sus lugares de residencia y están listos los ocho ómnibus de Transtur encargados de realizar el traslado de los vacacionistas a los centros donde permanecerían en caso de agravarse las condiciones climáticas.

José Carlos Silva Fontanills, presidente del Consejo de Defensa Municipal, indicó trabajar con prontitud, responsabilidad y compromiso en todas las tareas en aras de enfrentar los daños, reaccionar con prontitud para la recuperación tras el paso del meteoro y apoyar a las provincias orientales que recibirán el mayor golpe de Melissa.