Trinidad se rinde al legado folclórico

El Conjunto Folclórico de Ciego de Ávila funge como uno de los invitados especiales al Festival de la Danza Folklórica Trinifolk 2025

Para el domingo se ha reservado el célebre baile de las dos aguas. (Fotos: Oscar Alfonso)

Con los pies bien puestos sobre el actual contexto, regresa a la Ciudad Museo del Caribe, entre el 5 y el 7 de diciembre, el Festival de la Danza Folklórica Trinifolk 2025.

Por tanto, su programa en nada se parece a aquellos días en que la tercera villa de Cuba abrazaba a muchas unidades artísticas durante prácticamente una semana. No obstante, el cuero del tambor espabilará de forma diferente la rutina de la urbe, de acuerdo con Ana Betancourt, presidenta del Consejo Provincial de la Artes Escénicas, en Sancti Spíritus.

“Nos prestigiará con su presencia el Conjunto folclórico de Ciego de Ávila, que es ya habitual en nuestro patio. Llegará con una propuesta diversa que incluye talleres y conferencias a partir de lo que significa para la cultura ser una familia portadora del folclore haitiano, específicamente.

“La gala inaugural estará a cargo de Leyenda Folk en su sede habitual: el Palenque de los Congos Reales. Además, compartirán el sábado en la mañana con otras agrupaciones de la Ciudad Museo del Caribe conferencias, bailes y clases prácticas. Es muy importante que participan integrantes del movimiento de artistas aficionados.

El sonido del tambor hará bailar también a los amantes de la rumba.

“Ya para el domingo se ha reservado el célebre baile de las dos aguas, donde se les rinde tributo a la orilla del mar a Yemayá y Oshún”.

No solo estarán de plácemes los amantes de la danza, sino que el teatro también tomará la palabra en diferentes puntos de la geografía trinitaria.

“Como acciones colaterales, Dador Teatro ya realiza el Trinidad Teatral, que honra su décimo aniversario. Además, harán suyas las calles las estatuas vivientes de Teatro La Trinidad, grupo que presentará su más reciente puesta Tardes grises.

“Mientras, el Teatro La Caridad abrirá sus puertas a un interesante proyecto juvenil”.

Dos de los momentos más esperados del Festival de la Danza Folklórica Trinifolk 2025 se han reservado para la última jornada.

“El domingo en la tarde proponemos un encuentro de rumba, espacio itinerante, pero que será en esta ocasión en el Patio Bécquer, donde estarán presentes todas las agrupaciones participantes. Incluso, esperamos que se nos sume ese día el Conjunto Folclórico de Cienfuegos. La idea es que cuando repique el tambor todo el mundo haga suyo el escenario.

“Cerraremos en la noche con la entrega de reconocimientos a los participantes. También, presentaremos la convocatoria de la próxima edición que aspiramos que sea como lo soñamos; un verdadero Festival de las Artes. Así podremos contar con la confluencia de todas las manifestaciones artísticas. Solo así haremos gala de que la Ciudad Patrimonio de la Humanidad es una verdadera plaza del patrimonio de las artes”, concluyó.