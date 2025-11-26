Trump amenaza a Venezuela: «Si podemos por las buenas, bien; si toca por las malas, pues también»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Venezuela este martes, en medio de la continua agresión

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Foto: Internet)

«Si podemos salvar vidas, si podemos hacerlo de la manera fácil, está bien. Y si toca por las malas, pues también», declaró desde el Air Force One, respondiendo a preguntas de la prensa sobre por qué quiere hablar con el líder venezolano, Nicolás Maduro.

Previamente, el Departamento de Estado oficializó la inclusión del llamado ‘Cártel de los Soles’ en el listado de organizaciones terroristas extranjeras.

Esta catalogación fue rechazada por Caracas, que la tachó de «ridícula patraña», al tiempo que reiteró la inexistencia de esa organización y advirtió que se trata de «una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen».

La agresión de EE.UU. en síntesis

-Despliegue militar: desde agosto pasado, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la operación Lanza del Sur, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos.

-Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, con un saldo de más de 70 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

-Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin pruebas a Maduro de liderar un cártel de narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura venezolana: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

-Falta de sustento: organismos como la ONU y la propia Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia EE.UU., ya que más de 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

-Condena internacional: Rusia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.