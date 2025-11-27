Trump califica como un acto malvado, de odio y de terror el tiroteo en Washington

Trump dijo haber ordenado al Departamento de Guerra el despliegue de 500 soldados adicionales para garantizar la seguridad en la capital. (Foto: Internet)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el tiroteo ocurrido este miércoles en Washington como un acto de terror.

«Este atroz ataque fue un acto malvado, un acto de odio y un acto de terror. Fue un crimen contra toda nuestra nación. Fue un crimen contra la humanidad», declaró en un mensaje de video.

En su declaración, confirmó informaciones de los medios según las cuales el tirador es ciudadano afgano. Anteriormente, CBS News había informado que se trata de Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, que había llegado a Estados Unidos en 2021.

«Ahora debemos volver a examinar a todos y cada uno de los extranjeros que han entrado en nuestro país procedentes de Afganistán, bajo el mandato de Biden, y debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero, de cualquier país, que no pertenezca aquí o que no aporte ningún beneficio a nuestro país. Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos», agregó, calificando a Afganistán de «agujero infernal en la tierra».

También dijo haber ordenado al Departamento de Guerra el despliegue de 500 soldados adicionales para garantizar la seguridad en la capital.

Anteriormente, ABC News informó que el FBI investiga el tiroteo como un acto de terrorismo internacional. Las autoridades del país están tratando de determinar si el ataque fue perpetrado por una organización terrorista internacional.