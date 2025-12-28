Hotel Meliá Trinidad Península logra mayor aprovechamiento de la energía fotovoltaica

Los resultados alcanzados en el uso eficiente de la energía, la integración de fuentes renovables y el compromiso con la protección del medio ambiente hizo que el hotel Meliá Trinidad Península fuera galardonado este año con el Premio Nacional de la Eficiencia Energética

El montaje de 30 baterías solares aumenta la capacidad de almacenamiento de la energía que generan los más de 1500 paneles fotovoltaicos que sostienen el funcionamiento estable del hotel Meliá Trinidad Península, el único del sector turístico en el país que gestiona al máximo las fuentes naturales de corriente.

El acople de los nuevos aditamentos a cargo del ingeniero eléctrico Dani Ruiz Díaz, quien labora en la sucursal radicada en Cuba de la compañía española PROMAEL“Suministros Eléctricos”, dijo que el crecimiento de la estación de baterías a un total de 80 eleva la autosuficiencia energética de la instalación hotelera.

“Fue necesario instalar 30 baterías más porque la demanda de sala de máquina que es el bloque 2 , se había quedado por debajo , pues con el arribo de otros equipos se incrementó la capacidad y el sistema daba fallos constantemente “.

Insistió en la estabilidad de este sistema el cual hace menos dependiente al hotel Meliá Trinidad Península de la red eléctrica externa, lo que se revierte en ahorro para el país y mayor eficiencia de las prestaciones:

“Es el único hotel en el país con este sistema que garantiza la estabilidad del servicio, toda vez que tiene un margen de carga de 200 kw que evita fallos en el momento del calentamiento de la transformación de la energía dentro de los HBS, los inversores que transforman la energía de las baterías a corriente alterna para suministrar al centro turístico”.

El ingeniero eléctrico Dani Ruiz Díaz y el técnico en esa misma rama Alien Moreno Rodríguez, ambos representantes de la Compañía española PROMAEL “Suministros Eléctricos”, comparten la responsabilidad de velar por el funcionamiento eficiente del sistema fotovoltaico del centro turístico,clave para la estabilidad de sus operaciones .

“Durante el día la interrupción del servicio proveniente de la red eléctrica externa no afecta las operaciones del hotel, mientras que para el horario de la noche el sistema está automatizado a fin de que soporte una carga de aproximadamente dos horas y luego va liberando escalonadamente hasta que los grupos electrógenos se hacen responsables de esa máxima demanda”.

Los resultados alcanzados en el uso eficiente de la energía, la integración de fuentes renovables y el compromiso con la protección del medio ambiente hizo que el hotel Meliá Trinidad Península fuera galardonado este año con el Premio Nacional de la Eficiencia Energética que otorga la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas.