Un buen año con muchos retos

Yoel Pérez Triana (a la derecha) reconoce entre las fortalezas de este año la visita de importantes artistas.

Ostentar la condición de Vanguardia Nacional en la emulación Cultura en Revolución, más que un orgullo, resulta un premio. Lo asume así cada uno de los colectivos del sector, donde, a pesar de arcas deprimidas, largas ausencias del servicio eléctrico y otros muchos contratiempos, no se han cruzado de brazos en la búsqueda constante de dignificar nuestras mejores y más autóctonas expresiones artísticas.

“Independientemente de las insatisfacciones y conscientes del camino que queda por andar, ha sido un buen año”, resume con total seguridad Yoel Pérez Triana, al frente del timonel del Sectorial de Cultura y Arte en Sancti Spíritus.

Mira el año que da sus últimos suspiros por el retrovisor y se encuentra de frente con acciones que lograron romper la inercia de solo contar entre los públicos a los propios trabajadores del sistema institucional e invitados de los espacios. El capítulo espirituano de la XXXIII Feria Internacional del Libro, la extensión de ese suceso por toda la geografía provincial, el Festival regional del movimiento de artistas aficionados y la Cruzada teatral por las rutas de Camilo y Che integran la lista de esas propuestas.

“Se ha seguido la defensa a ultranza de asumir el barrio como principal escenario. Ahí está la clave de nuestro trabajo. Hasta esos espacios llegaron nuestras unidades artísticas infantiles, proyectos culturales y los escénicos. Aunque prácticamente no contamos con esos profesionales, se pudo llevar la cruzada a más de 100 comunidades. Todo ello, gracias al apoyo gubernamental y partidista, así como entidades de la economía en cada uno de los municipios”.

Precisamente, en la búsqueda constante de intercambiar con un mayor número de públicos se distingue el Centro Provincial de Cine, tras ser reconocido por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, (Icaic) como destacado en la labor con los programas especiales.

“Muchos proyectos musicales llegados desde La Habana subieron a escenarios dispersos por toda la provincia, como Cándido Fabré, Arnaldo y su Talismán, Lidis Lamorú y Waldo Mendoza. Igualmente, se ha intencionado que los nuestros, como Ecos del Norte, también dialoguen en esos espacios”.

Inconformes al interior del sector, se mira con lupa la falta de sistematicidad en la programación del Teatro Principal y la poca presencia de expresiones musicales más allá de las llamadas populares.

“Se pueden hacer más cosas. Pero que nuestra propia gente reconozca las principales dificultades y cómo se pueden superar significa salud para los destinos del año 2026”.

INSTITUCIONES PUERTAS ADENTRO

En la agenda del director del Sectorial de Cultura y Arte en Sancti Spíritus está como prioridad sacudir el desfavorable estado constructivo que predomina en más del 80 por ciento del sistema institucional. Punza el alma ver cerradas las cien puertas del Museo de Arte Colonial, la Biblioteca Municipal de Jatibonico, sin vida desde 2018, la Sala Museo de Arroyo Blanco, en peligro de derrumbe, o gran parte de la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de cabeza entre escombros.

“Son deudas y, más que nuestra aspiración, centra la voluntad política de la provincia. Tenemos que trabajar desde la prioridad, de saber discutir, enseñar, de poner sobre la mesa dónde urge laborar. Somos asesores de las direcciones gubernamentales, por lo que debemos impregnar esa sensibilidad hacia nuestras instituciones. Por ejemplo, hoy las salas de cines y video son las menos afectadas porque no se ha permitido acumular problemas”.

Proyectos musicales de la provincia se han presentado en varios escenarios del territorio. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

¿En el resto se han dejado crecer los daños?

“Es una responsabilidad de todo el sistema institucional de la Cultura de proteger nuestro patrimonio. Y, aunque no en todos los municipios se tienen las mismas respuestas en el acompañamiento que precisamos no podemos hablar que andamos solos. No pretendemos que, a la vuelta de uno o dos años, todos los inmuebles sean beneficiados con presupuestos que respalden acciones constructivas integrales, sino que, paso a paso, desde una estrategia, se eliminen los problemas”.

De disfrutar de entornos agradables dan fe quienes visitan la Casa de Cultura Comunal de Zaza del Medio-Siguaney, la pequeña biblioteca de El Pedrero y la Casa Natal del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia

“Se precisa que las acciones perduren en el tiempo. Nos ha pasado que, a la vuelta de un año o dos, regresa el mal estado porque no se ha velado por la calidad”.

EN ROJO EL PRESENTE Y EL FUTURO ARTÍSTICO

El incompleto claustro de la Escuela de arte Ernesto Lecuona, el cierre de algunas líneas de la especialidad de Música, la deserción de muchos de sus estudiantes y la inexistencia de un tabloncillo con las medidas requeridas para la formación danzaria mantiene también preocupado al sector cultural.

“La Enseñanza Artística es la razón de la cultura porque ahí está nuestro presente y futuro. Tenemos un claustro comprometido, pero que precisa de constante superación. Urge lograr que nuestros egresados sientan a Sancti Spíritus como una plaza segura para su retorno. Precisamos contar con un centro solo para la carrera de Profesor-Instructor de Arte porque contabilizamos un déficit de más de 200 de esos profesionales en nuestro sistema de Casas de Cultura. Se nos han ofrecido locales, pero en estados constructivos que exigen de grandes presupuestos. No estamos de brazos de cruzados y buscamos cómo revertir la situación porque, de no hacerlo, estamos prácticamente condenando nuestro futuro”.

Al unísono se precisa tomar de la mano el diseño de las programaciones para que sean cada vez más parecidas a las necesidades e intereses de los exigentes públicos, desterrar de la historia el impago a los músicos del catálogo espirituano, fortalecer la unidad entre artistas, intelectuales y trabajadores y sumar más personas a los espacios diseñados.

“Tenemos que insistir en cumplir en el mantenimiento, las inversiones y la reparación de los inmuebles que se planifiquen desde el grado de prioridad que se determine. En el caso de la Enseñanza Artística, devolver la existencia de un mayor número de líneas de la especialidad de Música y lograr un espacio físico para la formación de los profesores-instructores, así como el tabloncillo para la danza”, concluyó.

Retos inmensos por coexistir en un contexto de muchas urgencias y necesidades. Sin embargo, el sector ha demostrado saber andar en ascenso. No solo lo avala los premios y reconocimientos, sino el compromiso de quienes fungen como escuderos fieles de la cultura.