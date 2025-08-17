Un lugar de veraneo entre Mar y montaña (+fotos y video)

Varias opciones recreativas se encuentran en el sitio perteneciente al Complejo de Turismo Topes de Collantes

Por la diversidad de opciones, el complejo recreativo ha experimentado gran afluencia de público. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

A un lado de la carretera que une Trinidad con Cienfuegos, el área conocida históricamente como Río Caña se ha convertido en uno de los sitios recreativos de la provincia de Sancti Spíritus más visitados durante este verano.

En Mar y montaña, perteneciente al Complejo de Turismo Topes de Collantes, se ofertan diferentes opciones como mesa buffet, paseos en catamarán y en bote por el río, a fin de descubrir la cueva del Lago, servicios todos que permiten hallar paisajes únicos de ese entorno al sur de Cuba.

Un equipo de Escambray, cámara en ristre, confirmó los encantos que convierten al sitio en un lugar de obligada visita.