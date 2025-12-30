Una joya arquitectónica con vocación cultural (+fotos)

Este 30 de diciembre la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena arriba a sus 63 años de fundada y continúa siendo un espacio de cita obligada, tanto por los tesoros documentales que resguarda como por la belleza del inmueble

La Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, de Sancti Spíritus, está ubicada en el parque Serafín Sánchez. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Ubicada en pleno centro histórico de Sancti Spíritus, la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena ocupa un inmueble neoclásico que desde su inauguración como biblioteca, el 30 de diciembre de 1963, se convirtió en símbolo de la vida intelectual espirituana.

El edificio había nacido en 1929 como sede de la Sociedad Artístico Literaria El Progreso, un proyecto que buscaba aglutinar a los amantes del saber y la prosperidad. Esa vocación inicial se mantiene intacta: abrir las puertas al conocimiento y a la cultura.

El inmueble es considerado una joya de la arquitectura espirituana.

En más de seis décadas, la biblioteca ha sido testigo de generaciones que aprendieron a amar los libros entre sus estantes. Estudiantes, investigadores, escritores y lectores han encontrado allí un refugio contra el olvido.

Sus salas han acogido presentaciones de títulos, tertulias literarias, exposiciones y encuentros con autores. La institución no solo conserva volúmenes, sino que también dinamiza la vida cultural de la provincia, convirtiéndose en escenario de debates y conmemoraciones.

Justo frente a la escalera que da acceso a la segunda planta del edificio, se encuentran un busto de José Martí y la bandera cubana.

A sus 63 años, sigue siendo necesaria. Su reto está en atraer a los jóvenes, en demostrar que la lectura no compite con las pantallas, sino que las complementa.

La institución se proyecta hacia el futuro con programas de extensión cultural, actividades comunitarias y proyectos que buscan mantener viva la pasión por los libros.

La institución ha servido de espacio para actos oficiales, eventos y conmemoraciones relacionadas con la cultura.

La biblioteca no se describe solo como edificio, sino como hogar de historias: el niño que descubre su primer cuento, la investigadora que haya un dato clave, el anciano que relee un poema de juventud. Es ese tejido humano el que la convierte en símbolo vivo.