Una joya arquitectónica con vocación cultural (+fotos)

Ubicada en pleno centro histórico de Sancti Spíritus, la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena ocupa un inmueble neoclásico que desde su inauguración como biblioteca, el 30 de diciembre de 1963, se convirtió en símbolo de la vida intelectual espirituana.
El edificio había nacido en 1929 como sede de la Sociedad Artístico Literaria El Progreso, un proyecto que buscaba aglutinar a los amantes del saber y la prosperidad. Esa vocación inicial se mantiene intacta: abrir las puertas al conocimiento y a la cultura.
En más de seis décadas, la biblioteca ha sido testigo de generaciones que aprendieron a amar los libros entre sus estantes. Estudiantes, investigadores, escritores y lectores han encontrado allí un refugio contra el olvido.
Sus salas han acogido presentaciones de títulos, tertulias literarias, exposiciones y encuentros con autores. La institución no solo conserva volúmenes, sino que también dinamiza la vida cultural de la provincia, convirtiéndose en escenario de debates y conmemoraciones.
A sus 63 años, sigue siendo necesaria. Su reto está en atraer a los jóvenes, en demostrar que la lectura no compite con las pantallas, sino que las complementa.
La institución se proyecta hacia el futuro con programas de extensión cultural, actividades comunitarias y proyectos que buscan mantener viva la pasión por los libros.
La biblioteca no se describe solo como edificio, sino como hogar de historias: el niño que descubre su primer cuento, la investigadora que haya un dato clave, el anciano que relee un poema de juventud. Es ese tejido humano el que la convierte en símbolo vivo.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.