Unas 200 personas evacuadas en Villa Clara por inundaciones (+fotos)

Expertos explican que la situación es resultado de las fuertes lluvias, sin que se reporten afectaciones a las presas de la región

Agencia Cubana de Noticias

13 diciembre, 2025 - 1:45pm

Las intensas lluvias han afectado comunidades de Sagua la Grande y Cifuentes. (Fotos: Henry Omar Pérez)

El Consejo de Defensa Provincial (CDP) de Villa Clara se activó hoy ante las inundaciones que afectan a comunidades de los municipios de Sagua la Grande y Cifuentes, producto de intensas precipitaciones que ya han provocado la evacuación de alrededor de 200 personas.

Milaxy Yanet Sánchez Armas, vicepresidenta del CDP, confirmó a la ACN que se toman todas las medidas para proteger las familias en las zonas implicadas: la localidad de Sitiecito y otros poblados aledaños. 

Las autoridades del territorio, afirmó, se encuentran en el lugar de los hechos para atender personalmente a los damnificados.

Hasta el momento, se reportan aproximadamente 100 viviendas afectadas por las inundaciones, dijo. 

En consecuencia, también se alistó el Consejo de Defensa Municipal de Sagua la Grande y de Zona en Sitiecito, territorio donde ya se encuentran representantes del Partido Comunista de Cuba, la Defensa Civil y el Ministerio del Interior.

Lizardo González Saavedra, delegado provincial de Recursos Hidráulicos, explicó que la situación es resultado de las fuertes lluvias, sin que se reporten afectaciones a las presas de la región. 

El fenómeno meteorológico, aseguró, ha saturado los suelos y provocado el desbordamiento de cursos fluviales menores.

Como parte del operativo, se activaron también la Cruz Roja y el Sistema Integrado de Urgencias Médicas de Villa Clara para brindar apoyo logístico y atención sanitaria a las personas evacuadas y a la población en riesgo.

Las autoridades mantienen una vigilancia constante sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y el estado de las comunidades, e instan a la ciudadanía a seguir las orientaciones de la Defensa Civil y a trasladarse a los centros de evacuación designados.

