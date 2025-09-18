Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez celebra una nueva graduación de posgrado (+fotos)

Durante el acto de graduación 77 profesionales recibieron el título que los acredita como másteres y doctores en Ciencias en diferentes especialidades

Durante el acto los graduados reafirmaron su compromiso de poner los conocimientos adquiridos al servicio de la sociedad espirituana. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) efectuó una nueva graduación de posgrado, donde 77 profesionales de diversas áreas del conocimiento recibieron el título que los acredita como másteres y doctores en Ciencias.

Este nivel científico los compromete a continuar transformando el conocimiento en herramientas para comprender el mundo y trabajar por la excelencia y el mejoramiento de la sociedad espirituana.

“A pocos días de celebrar un nuevo aniversario, la UNISS reafirma su compromiso con la formación posgraduada, alineando cada vez más sus diferentes programas a las demandas del país, y en particular de Sancti Spíritus, de manera que alcancemos ese desarrollo territorial al que aspiramos como provincia”, aseguró Oliurca Padilla García, vicerrectora de Investigación y Posgrado.

En la casa de altos estudios espirituana el posgrado académico está integrado por 19 programas; de ellos, 11 han alcanzado categorías superiores de acreditación, entre los cuales ocho ostentan la categoría de Excelencia; lo que evidencia la calidad del claustro de profesores y el compromiso de los estudiantes.

En esta segunda graduación masiva de másteres y doctores en la UNISS ocho profesionales recibieron el título de doctores en Ciencias de la Educación y 69 el de másteres en las especialidades de Docencia-Pedagogía, Dirección, Ciencias Agrícolas, Educación, Gestión del Desarrollo Local e Identidad Cultural.

´´Luego de mucho sacrificio y entrega comienza la tarea más importante: aplicar con ética y eficacia todo lo aprendido en beneficio de nuestro país; agradecemos a esta maravillosa universidad, a nuestros inquebrantables profesores que encarnan los principios de Martí y a nuestra familia´´, afirmó el Máster en Ciencia Miskel Acosta Paredes, encargado de hacer uso de la palabra en nombre de los graduados.

El acto estuvo presidido por Jacqueline Beltrán Delgado, funcionaria del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus, el Msc. Andrei Armas Bravo, director general de Educación en la provincia y el Consejo de Dirección de la UNISS, encabezado por el doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de esta institución educativa.