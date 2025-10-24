Vacunarán a alrededor de 2 150 niñas espirituanas contra virus del papiloma humano

La campaña, que iniciará este 27 de octubre, será clave en la reducción del cáncer cérvico uterino, uno de los más frecuentes en la población femenina a nivel mundial

La vacuna se aplicará a niñas con nueve años de edad cumplidos. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Alrededor de 2 150 niñas espirituanas serán beneficiadas durante la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que se desarrollará en Cuba a partir de este lunes 27 de octubre y hasta el sábado 31 de enero de 2026.

La doctora Niubis Fundora Martín, jefa del Programa Provincial de Inmunización, indicó que la vacuna Cecolin bivalente, que protege contra los genotipos 16 y 18 del VPH, se aplicará, según el esquema de vacunación escolar vigente en el país, a niñas que cursan el cuarto grado y con nueve años o más; quienes en el momento de la vacunación aún no hayan cumplido esta edad, se le administrará al arribar a esta, aclaró la funcionaria.

Fundora Martín explicó que la mayoría de las niñas será inmunizada en el período del 27 de octubre al 27 de diciembre, y en el mes de enero se les aplicará a aquellas que por diferentes causas no la recibieron en la primera etapa.

La especialista aseguró, igualmente, que para el desarrollo de dicha campaña se han dispuesto vacunatorios en 293 escuelas primarias del territorio, de acuerdo con el cronograma de vacunación escolar establecido en cada área de salud; mientras que durante la etapa de recuperación funcionarán sólo los 23 vacunatorios de los policlínicos y los habilitados en los puntos periféricos certificados en el territorio.

Fundora Martín señaló que en las escuelas especiales la vacunación estará dirigida a todas las niñas de nueve años, independientemente del grado escolar que cursen, y se inmunizará también a las niñas que con esta misma edad padezcan enfermedades crónicas de la infancia que les impidan asistir a la escuela.

Al referirse a la preparación del territorio para realizar con éxito la campaña, la jefa del Programa Provincial de Inmunización dijo que desde hace varias semanas el personal de Educación y de Salud trabaja en todo el proceso organizativo y se espera el apoyo de todos los padres para garantizar la concurrencia de sus hijas a los vacunatorios.

De acuerdo con Dagmar García Rivera, vicedirectora de Investigación y Desarrollo del Instituto Finlay de Vacunas, citada por el periódico Granma, el Cecolin es una vacuna producida por la empresa china Innovax, es segura y efectiva, y cuenta con el aval de la precalificación por la Organización Mundial de la Salud.

La vacuna contra el VPH formará parte del esquema nacional de vacunación infantil de Cuba y representa un avance fundamental en la prevención de padecimientos oncológicos relacionados con esta infección, principalmente el cáncer cérvico uterino, uno de los más frecuentes a nivel mundial.