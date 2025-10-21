Vegueros ahuman a los Gallos en inicio de duelo particular

Con revés de tres carreras por una, iniciaron los Gallos de Sancti Spíritus su duelo particular ante los Vegueros de Pinar del Río como parte de la continuación de la presente Serie NACIONAL de Béisbol, que ya se aproxima al completa miento de su primera mitad.

Escambray

21 octubre, 2025 - 9:27pm

Con revés de tres carreras por una, iniciaron los Gallos de Sancti Spíritus su duelo particular ante los Vegueros de Pinar del Río como parte de la continuación de la presente Serie NACIONAL de Béisbol, que ya se aproxima al completa miento de su primera mitad.

Escambray

Texto de Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025