Con revés de tres carreras por una, iniciaron los Gallos de Sancti Spíritus su duelo particular ante los Vegueros de Pinar del Río como parte de la continuación de la presente Serie NACIONAL de Béisbol, que ya se aproxima al completa miento de su primera mitad.
Vegueros ahuman a los Gallos en inicio de duelo particular
