Vegueros triunfan y aventajan a los Gallos en duelo particular

En un reñido desafío, los Vegueros de Pinar del Río se llevaron el triunfo este jueves cuatro carreras por tres y tomaron ventaja de dos victorias por una en el duelo particular que da continuidad a la presente Serie Nacional de Béisbol.

Con diferencia mínima, los yayaberos llegaron a llenar las bases con solo un out y Frederich Cepeda en turno, pero el ilustre bateador fue obligado a roletar por el campo corto, lo que propicio una jugada de doble play que sepultó las aspiraciones de los del centro del país.

Los vueltabajeros atacaron temprano al anotar tres veces en el mismo primer capítulo, dos de ellas inmerecidas, ante los servicios de José Carlos Santos, que luego logró sostenerse en el box hasta el quinto y solo permitió otra, por cuadrangular de Lester Benítez.

Ese batazo sirvió para ampliar la diferencia en el cuarto episodio, en cuya parte alta los discípulos del mentor Luisvany Meneses habían conseguido estrechar el marcador al fabricar par de carreras. La que completó la pizarra llegó en el quinto.

Por los Gallos, la faena de José Carlos fue complementada por José Luis Brañas, que apenas permitió un hit en tres capítulos de actuación, mientras que por los Vegueros el abridor Randy Román Martínez soportó las tres anotaciones rivales, una de ellas sucia, pero el éxito fue a la cuenta de Jenifer Álvarez, quien requirió del apoyo de Frank Denis Blanco ante la complicación en el cierre del choque.

El experimentado Alexei Ramírez resultó el más destacado a la ofensiva por los pinareños al acumular dos imparables y un tubey en cuatro turnos con una anotada, al tiempo que por los visitantes Rodolexis Moreno y Delvis Hernández (ambos de 4-2) se apuntaron la mitad de los incogibles registrados por los espirituanos.

Con saldo de 21 triunfos y 17 descalabros, los del Yayabo se mantienen en zona de clasificación, a donde luchan por acceder los pinareños (16-19), hoy ubicados en un inusual puesto 11 en la tabla de posiciones.

Tras el descanso de este viernes, ambos conjuntos volverán a enfrentarse en el estadio Capitán San Luis durante sábado y domingo.