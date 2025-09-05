Venderán en Sancti Spíritus arroz y frijoles a precios diferenciados

En las próximas jornadas se extenderá la distribución a la mayoría de los municipios de la provincia

Se está expendiendo frijol a precios diferenciados, a partir de existencias del grano producido por campesinos del territorio. (Foto: Radio Sancti Spíritus)

Una venta de arroz a precio diferenciado, controlada por núcleos, se realizará en la mayoría de los municipios espirituanos ante los atrasos en el expendio del cereal correspondiente a la canasta familiar normada.

Ariel Fernández, director del Grupo Empresarial de Comercio del territorio, explicó que, a partir de las producciones locales de arroz en el sur del Jíbaro incluido el llamado arroz popular, se dispone de cerca de 200 toneladas para ese fin que ya están entrando a los almacenes.

Con ellas, se prevé entregar este producto al municipio de Trinidad, a razón de 4 libras por núcleo y a 155 pesos cada libra.

Los territorios de Taguasco, Jatibonico, Fomento y Sancti Spíritus también recibirán el preciado alimento, tanto en zonas urbanas como rurales, para todos los núcleos registrados.

La venta se realizará en mercados Ideales y tiendas de Comercio. En las zonas urbanas, las bodegas estarán vinculadas a estas unidades; mientras que, excepcionalmente, en áreas rurales donde no existen mercados de alimentos, se habilitarán una o dos bodegas.

La distribución se controlará mediante el llamado cartabón y el registro de núcleos, como se hace habitualmente en las bodegas.

Cabe destacar que este arroz no forma parte de la canasta familiar normada, por lo que no está obligado a permanecer 30 días en las bodegas.

También se está expendiendo frijol a precios diferenciados, a partir de existencias del grano producido por campesinos del territorio. Se trata de unas 10 toneladas que estaban en inventario y se han estado vendiendo a 196 pesos la libra.

Existe otro lote de frijol en almacén, cuyo precio es de 285 pesos la libra. Aunque no resulta tan económico, se considera dentro de un rango aceptable. En el mercado informal, el precio ya oscila entre 340 y 370 pesos por libra.

A partir de la próxima semana, los municipios podrán solicitar nuevas cantidades de arroz y frijoles, en función de la demanda y la asistencia de la población.

Tradicionalmente, se han vendido entre 2 y 3 libras, o hasta 2 kilogramos por núcleo.