A la Vanguardia desde Tuinucú (+fotos)

La Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández y la Unidad Empresarial de Base Derivados recibieron la bandera de Vanguardia Nacional

El central Melanio Hernández y la Destilería Paraíso sobresalen entre las industrias de su tipo en el país. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez Portal/Escambray)

Los colectivos de la Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández y de su Unidad Empresarial de Base (UEB) Derivados recibieron este martes la bandera de Vanguardia Nacional.

La eficiencia de ambas unidades en la pasada campaña respalda la decisión de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que tomó en cuenta, además, los resultados del movimiento anirista y la cohesión de ambas secciones sindicales.

Según Antonio Viamontes Perdomo, director de la empresa azucarera, aunque no respondió totalmente a las necesidades, la zafra 2024-2025 fue superior a la precedente. También sobrecumplió la producción de azúcar, la de sus derivados y la entrega de energía al Sistema Electroenergético Nacional.

El directivo reconoció la valía de la fuerza laboral y importancia de vínculos estratégicos. «Los logros de la entidad han sido posibles por el aporte de nuestros trabajadores, nuestro movimiento anirista y la cooperación con las universidades y otros centros de investigación del territorio», concluyó.

Antonio Viamontes Perdomo, director de la Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández, reconoció la valía del colectivo laboral.

José Manuel Castañeda Rodríguez, Alberto Gregorio Díaz Martínez y Humberto Pérez Ramos recibieron la medalla Jesús Menéndez, otorgada por decreto presidencial a propuesta del Secretariado Nacional de la CTC para reconocer sus relevantes méritos laborales.

Además, fueron distinguidos trabajadores de la Empresa y la UEB por su labor destacada durante el año 2025 y, de manera especial, el compañero Juan Alberto Carrero Santana, seleccionado como el mejor anirista de la entidad en esta última etapa.

En declaraciones a Escambray el director de la UEB Derivados, Humberto Pérez Ramos, aseguró que la Destilería Paraíso no solo sobrecumplió las producciones planificadas, sino que redujo, notablemente, el consumo de mieles y de fuel oil a partir del aprovechamiento del vapor del central para echar a andar la industria.

Las palabras centrales del acto de entrega de la bandera de Vanguardia Nacional estuvieron a cargo de Niurkis Oria Román, miembro del Secretariado Provincial de la CTC.

«En el año del centenario de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro y a pocas horas de haber conmemorado el aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, queremos felicitar a ambos colectivos.

«Lo que celebramos hoy es el resultado del esfuerzo, la constancia y el compromiso de hombres y mujeres que continúan aportando a pesar de las dificultades», aseguró.

La dirigente sindical reconoció la importancia de las producciones de la empresa para la economía, el consumo social y el sistema sanitario.

La cita contó con la presencia de Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia; Alexis Lorente Jiménez, gobernador del territorio; Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central del Partido y secretaria general de la CTC en Sancti Spíritus; así como de otros dirigentes del sector.