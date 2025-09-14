Vicepresidenta venezolana exige a Estados Unidos cesar el hostigamiento militar contra su país

A través de su canal de Telegram, la alta funcionaria venezolana reafirmó el compromiso del Gobierno de su país por la defensa de la población venezolana trabajadora

«El gobierno de EE.UU. debe cesar inmediatamente su bochornoso hostigamiento militar a Venezuela y el acoso a nuestros pescadores», destacó Rodríguez.

Tras el asalto de un barco de la Armada de Estados Unidos a una embarcación pesquera con nueve personas a bordo cuando navegaba en aguas de la zona exclusiva económica de Venezuela, la vicepresidenta del país suramericano, Delcy Rodríguez, exigió el sábado a EE.UU. el cese inmediato del hostigamiento militar y el acoso contra los pescadores venezolanos.

A través de su canal de Telegram, la alta funcionaria venezolana reafirmó el compromiso del Gobierno de su país por la defensa de la población venezolana trabajadora.

«El gobierno de EE.UU. debe cesar inmediatamente su bochornoso hostigamiento militar a Venezuela y el acoso a nuestros pescadores», destacó.

La vicepresidenta venezolana enfatizó que estas acciones se suman a los «suficientes daños y perjuicios» que el «criminal bloqueo económico» ha causado a la mayoría de los venezolanos.

Delcy Rodríguez aseguró que, a pesar de las presiones del Gobierno estadounidense, Venezuela no se rendirá y mantendrá su compromiso con la defensa de su soberanía.

«Venezuela jamás se rendirá, y ante cualquier circunstancia defenderá, en unión nacional, su sagrado derecho a la paz», afirmó la vice mandataria.

La declaración de Delcy Rodríguez subraya la posición de su Gobierno frente a lo que considera una política agresiva de EE.UU. que afecta a la seguridad como a la vida cotidiana de los venezolanos.

Horas antes, el canciller de Venezuela, Yván Gil, denunció el asalto por parte de la Armada de los Estados Unidos a la embarcación atunera «Carmen Rosa», el pasado 12 de septiembre, donde de manera ilegal retuvieron a nueve pescadores que hacen faena en la Zona Económica Exclusiva en el mar venezolano, hecho considerado como una provocación directa y una agresión contra la nación.

El canciller Gil informó que el navío militar estadounidense llamado «Jason Dunham», está equipado con armas, misiles, efectivos militares y oficiales con armas largas de guerra, «quienes de manera ilegal, ilegítima y hostil utilizaron sus medios para ocupar una inofensiva nave venezolana».

El diplomático venezolano anunció que el barco de guerra desplegó 18 efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la embarcación pesquera «durante ocho horas, impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada».

«Operación que carece de toda proporcionalidad estratégica y que constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares», expresó Yván Gil.

Asimismo, destacó que con estas provocaciones EE.UU. pretende provocar un incidente para justificar «una escalada bélica en el Caribe, con el objeto de insistir en su política, fracasada y rechazada por el propio pueblo de los EE.UU., de cambio de régimen».

El canciller venezolano manifestó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee, «acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación» ante las acciones que se realizaron en aguas bajo jurisdicción venezolana.