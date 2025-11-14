VisionEs: Empresa pesquera por más producciones

La Empresa Pesquera de Sancti Spíritus es la única de su tipo en Cuba que lleva adelante un proyecto colaborativo que promueve la economía circular y con ello la sustitución de importaciones

Audiovisuales Escambray

14 noviembre, 2025 - 4:02am

VisionEs, el noticiero del periódico Escambray este 14 de noviembre de 2025.

