Voces espirituanas en respaldo a Venezuela (+ fotos)

Una representación de jóvenes y combatientes de Sancti Spíritus rechazaron las amenazas de Estados Unidos contra el país suramericano

Desde Sancti Spíritus emanaron criterios para respaldar al hermano pueblo venezolano. (Fotos: Roberto Javier Bermudez / Escambray)

Durante las últimas semanas el gobierno de los Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares en el mar Caribe. El pretexto: asociar al gobierno venezolano y a su presidente Nicolás Maduro con organizaciones criminales de tráfico ilícito de drogas.

Una representación de jóvenes, trabajadores y combatientes espirituanos se dieron cita en la Casa de la Amistad, sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en el territorio, para respaldar al hermano pueblo venezolano.

Yiliannys Yera, secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, llamó a la unidad de los pueblos contra el enemigo de las siete leguas.

La joven alzó su voz a favor de Venezuela en nombre de sus contemporáneos.

«Desde los tiempos de José Martí y Simón Bolívar, los pueblos de Cuba y Venezuela han compartido ideales de libertad y soberanía. Fidel y Chávez fortalecieron la hermandad, sobre todo en tiempos de crisis», recordó.

«Venezuela es un país de esperanza», suscribió Montano Perdomo.

Por su parte, Dignora Montano Perdomo, presidenta de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor de Sancti Spíritus y en nombre del Comité de Madres por la Paz, señaló que Venezuela es un país de esperanza para Latinoamérica y a pesar de cientos de medidas para asfixiar al hermano pueblo continúan creciendo económicamente.

El delegado del ICAP en la provincia, Lester Rodríguez Acosta, expresó que el imperialismo ignora el compromiso de los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) al proclamar la región como Zona de Paz hace más de una década.

Rodríguez Acosta señaló que el gobierno estadounidense vuelve mentir para justificar la violencia y el despojo.

«La comunidad internacional tiene el deber de denunciar que Estados Unidos es el país con más redes de consumo de estupefacientes, facilitación del tráfico y cuantiosas ganancias de estas; no es Venezuela».

