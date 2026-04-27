Amigos de una veintena de naciones ratifican apoyo a Cuba ante amenazas imperiales

Los entusiastas activistas viajaron a la isla para compartir la celebración del Día internacional de los trabajadores y manifestar su respaldo al pueblo que resiste el bloqueo económico y petrolero y la agresividad del gobierno estadounidense

Fernando González Llort, presidente del ICAP, manifestó gratitud a los amigos. (Foto: @siempreconcuba)

Más de 250 amigos de las brigadas solidarias Primero de Mayo, procedentes de 20 naciones, y de la canadiense Che Guevara, fueron recibidos este lunes por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) que agradeció su resuelto apoyo ante las amenazas imperiales.

En el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se efectuó el acto de bienvenida a los entusiastas activistas que viajaron a la isla para compartir la celebración del Día internacional de los trabajadores y manifestar su respaldo al pueblo que resiste el bloqueo económico y petrolero y la agresividad del gobierno estadounidense.

Fernando González Llort, presidente del ICAP, manifestó gratitud a los amigos a quienes dijo “ustedes llegan en complejos momentos de la historia de Cuba y de la realidad del mundo, su presencia es un poderoso mensaje solidario en respaldo a la defensa del país y a su derecho de ser independiente”.

Remarcó “no queremos conflictos, queremos paz, tranquilidad, para desarrollar el país pero si nos agreden nos defenderemos sabiéndonos acompañados por millones de personas que en el mundo estarán con nosotros”.

En su intervención, largamente ovacionada, destacó que actualmente el pueblo firma el compromiso de defensa de la Patria “y ese compromiso lo firman ustedes también con su presencia demostrando que Cuba no está sola”.

También saludó a los brigadistas Yasel Ramos vicedirector del CIGB, quien evocó la genialidad del Comandante en Jefe Fidel Castro fundador del centro en 1986, recordando que cinco años antes Cuba produjo por primera vez interferones, lo cual entonces se comenzaba a lograr en países desarrollados.

En los procesos investigativos iniciales Cuba no tenía acceso a reactivos por el bloqueo pero se obtuvieron gracias a la solidaridad, resaltó, y reiteró la bienvenida a los brigadistas calificando su visita como un regalo para el CIGB en su aniversario 40 en el año del centenario de Fidel.

En el acto fue entregado a Dominga Flores (Puerto Rico) y Ricardo Haesbaert (Brasil) el sello 65 aniversario del ICAP otorgado a destacadas organizaciones en campañas para la donación de paneles solares para el Campamento Julio Antonio Mella, de Caimito, como la Red Latinoamericana y Caribeña de solidaridad con Cuba y las causas justas.

Los miembros de las brigadas participarán en el acto por el Primero de Mayo y en eventos internacionales convocados por la fecha, siendo estos activistas parte de los cientos de amigos de otras naciones que compartirán las celebraciones en la isla.