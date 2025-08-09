¿WiFi en ferrocarriles cubanos? Así marcharon las pruebas de campo

El proyecto materializa una propuesta surgida de un Fórum empresarial de base, ganadora además del concurso Innova 2024 del GEIC

Solintel, S.A. —empresa del Grupo Empresarial de la Informática y las Telecomunicaciones (GEIC)— anunció el inicio de pruebas de campo para implementar WiFi en ferrocarriles cubanos.

La actividad se realizó la noche del 7 de agosto con especialistas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y la Empresa Ferroviaria de Tecnología de la Comunicación, Señalización, Informática y Electricidad (COSIE).

Los responsables confirmaron que la validación de la estructura tecnológica y la calidad del servicio de internet se ejecutó con éxito. Las pruebas se concentran en el vagón 6407 del tren que cubre la ruta La Habana-Guantánamo, modelo para una eventual expansión.

El proyecto materializa una propuesta surgida de un Fórum empresarial de base, ganadora además del concurso Innova 2024 del GEIC. La iniciativa se enmarca en la ampliación de acceso a internet en el transporte y la transformación digital del país.

Entre sus beneficios destacan optimizar el control de emisiones radioeléctricas y mejorar la conectividad para pasajeros en rutas ferroviarias nacionales.