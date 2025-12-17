Yaguajay se escurre del diluvio inesperado (+fotos)

Significativas inundaciones ocurrieron en la capital de ese municipio espirituano y otras localidades, donde se reportaron intensas lluvias y una tormenta local severa en pocas horas.

Se inundaron varias viviendas ubicadas en las zonas más bajas.

La naturaleza, con sus habituales imprevistos, le jugó una mala pasada esta semana a Yaguajay, con lluvias intensas e inundaciones notables en varios puntos de esa geografía durante la noche del lunes y madrugada del pasado martes.

Según las notas emitidas por el Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, los mayores acumulados se registraron en Centeno (295 milímetros), Seibabo (226 milímetros), Carbó (214 milímetros), Yaguajay (150 milímetros) y Aridanes (124 milímetros).

Como parte de esta situación meteorológica, también ocurrió en la localidad de Carbó una tormenta local severa, con vientos en rachas algo fuertes, que afectó el techo del centro porcinador ubicado en ese lugar.

En tanto, en la zona rural de San Marcos, a unos 2 kilómetros del poblado de Perea, ocurrieron algunos vientos moderados y se produjeron precipitaciones muy fuertes de corta duración, que totalizaron unos 30 milímetros en solo 15 minutos, por lo cual clasifican como lluvias localmente intensas.

“En general, estas lluvias estuvieron asociadas a la presencia de un frente frío casi estacionario, que se ha mantenido con lento movimiento sobre las Bahamas, próximo a la costa norte del archipiélago cubano. Sus restos permanecerán todavía hoy con influencias sobre esa área, donde llegarán nublados desde el mar durante buena parte de la jornada, con la ocurrencia de chubascos y lluvias a intervalos en esa zona”, comentó a Escambray la máster en Ciencias Celia María Pina, jefa del Grupo de Pronósticos.

Según el acucioso seguimiento a través de la red social Facebook del colega Luis Francisco Jacomino, director de la emisora La voz de Yaguajay, las peores inundaciones ocurrieron en la intersección de las calles Basilio Guerra y Pedro Díaz, donde habitualmente se desborda el río Máximo; a la entrada de la pista Tres Palmas; en la carretera hacia Mayajigua; en la confluencia de las calles Maceo y Camilo Cienfuegos; y en la comunidad de Nela.

El dique protector ubicado en la carretera hacia Mayajigua, que contribuye a disminuir las inundaciones al evacuar las aguas provenientes del lomerío, movió significativos volúmenes de las precipitaciones reportadas, pero aun así se inundaron varias viviendas ubicadas en las zonas más bajas.