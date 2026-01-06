A los combatientes caídos en Venezuela: ¡Honor y gloria!

Los 32 cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano

Honor y gloria a nuestros combatientes caídos en Venezuela. (Foto: Granma)

Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano.

COMBATIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)

Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)

Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)

Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)

Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)

Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo (32 años)

Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años)

Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)

Mayor Hernán González Perera (43 años)

Capitán Bismar Mora Aponta (50 años)

Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años)

Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años)

Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años)

Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años)

Primer teniente Yandrys González Vega (45 años)

Primer teniente Yordanys Marionis Núñez (43 años)

Primer teniente Yunior Estévez Samon (32 años)

Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años)

Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)

Teniente Yoandys Rojas Pérez

Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años)

COMBATIENTES DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS

Capitán Adrián Pérez Beades (34 años)

Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años)

Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años)

Soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez (48 años)

Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años)

Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años)

Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años)

Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años)

Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años)

Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años)

Soldado (r) Sandy Amita López (37 años)