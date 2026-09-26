Luisvany Meneses en segunda temporada

El director de los Gallos vuelve a la valla sin el susto del principio, con más experiencia y el mismo propósito

«Ganar y ganar es el lema», sostiene el mánager de los Gallos.

Tras una campaña en la que debutó como director de manera intempestiva, con la contienda ya iniciada, Luisvany Meneses comienza desde cero su segunda experiencia al frente de los Gallos en la versión 65 de Serie Nacional.

Tiene ante sí un equipo tan joven como el que condujo la pasada temporada o más. Vivirá, como todos sus homólogos, una contienda diferente en estructura y cantidad de juegos. También en exigencia.

Estarán insertados en el grupo C, junto a un ganador y campeón varias veces como Las Tunas, otro que ha probado el cetro en tres ocasiones como Ciego de Ávila y uno en ascenso como Camagüey; además de una zona oriental con rivales complicados, pero Luisvany no abandona el objetivo que logró en su primera ocasión, cuando se clasificó a la postemporada.

Por eso se concentra, más que todo, en armar el combo con las piezas que tiene y con una filosofía que calca el estilo con el que llegó a ubicarse entre los primeros ocho de la campaña precedente.

“El entrenamiento ha sido muy concreto. Nos hemos enfocado principalmente en la defensa y, en particular, en los jugadores de cuadro, que fue el área que nos falló el año pasado en los play off. Lo demás es tratar de poner la rapidez en función de la ofensiva para poder producir más carreras. No es menos cierto que en los últimos años el equipo ha disminuido grandemente la producción de cuadrangulares y, entonces, tratamos de compensar eso con cosas que tienen que ver con el oficio de jugar a la pelota para poder lograr los triunfos y que el público se divierta en el estadio”.

A partir de la entrada de nuevos jugadores y la lesión de Rodolexis Moreno, ¿cómo piensas utilizar a los jugadores de cuadro?

“Rodolexis a lo mejor no puede empezar como titular, aunque él se ha recuperado bien, es un atleta abnegado, muy disciplinado y que siempre se entrega en el terreno. De no comenzar, contamos con Derek Escobar y Leandro Pérez. Ambos han tenido una preparación bastante buena y es algo positivo disponer de dos figuras que puedan desenvolverse, sobre todo, en el campo corto”.

¿Cómo se manejaría el pitcheo?

“Hay bastante renovación en el staff, pero son atletas que han venido progresando paulatinamente. La idea es rotar con cinco abridores: José Isaías Grandales, Carlos Michel Benavides, Alex Guerra y José Eduardo Santos. El quinto lo definiremos cuando concluya la preparación”.

¿Qué expectativas genera la tremenda actuación de Grandales en Italia?

“Esperamos lo que todo el mundo: que continúe su gran campaña aquí en Cuba con nosotros, creo que sería de gran ayuda para el equipo y muy inspirador que pudiera ser el abridor del primer día ante Los Toros de Camagüey. Siempre nos mantuvimos en contacto con él, que ya llegó, y con Yankiel Mauris, que está en China y debe llegar en los primeros días de octubre. Ambos manifestaron su disposición de aportarle al conjunto”.

¿Cómo ves la serie y su nuevo formato?

“Sabemos que va a ser difícil. Será un campeonato más corto, con 31 juegos menos que el año pasado. Queremos lograr que los todos los muchachos lleguen al máximo nivel a la competencia. Tal vez nos falten algunos nombres de los que estaban el pasado año, pero tenemos atletas con calidad y que se han preparado muy bien, a pesar de las difíciles condiciones por las que atraviesa el país. A todo el pueblo podemos decirle que han entrenado con una disciplina y un deseo muy grandes y van a llegar en las condiciones que necesitamos para poder dar un buen espectáculo y, por supuesto, vamos a luchar siempre desde el primer momento por clasificar”.

Para esas pretensiones, ¿cómo aprecias el grupo y la zona?

“Todo el mundo habla de Las Tunas, pero aquí no se puede menospreciar a nadie, ni siquiera a Guantánamo, al que muchos ven como sotanero, pero tiene un buen equipo que batea. Pretendemos estar entre los cuatro de la zona oriental”.

¿Con qué motivaciones cuentas en un torneo donde muchos atletas pidieron la baja por cuestiones económicas?

“Hay que salir ganando, ganar y ganar es el lema; no podemos cansarnos de decírselo y exigírselo a los muchachos. Ellos han interiorizado la necesidad y el propósito del colectivo de dirección. No los veo con tanta preocupación, sino bastante relajados, confiados. Son jóvenes muy bien preparados física y mentalmente, con deseos de llegar y lograr cosas buenas en su vida personal y eso sumarlo al equipo. Hay que ir al terreno a darlo todo, a luchar todo el tiempo, no con la tónica de que vamos a ver; no, es tratar de lograrlo con el mismo interés desde el primer momento hasta el último del campeonato”.

Ya con una segunda experiencia, ¿qué cambiaría de sus métodos de dirección con respecto a la forma que empezó en aquella tempestad el año pasado?

“En realidad, no han sido tantos los cambios. Hemos mantenido casi el mismo grupo de trabajo. Se cambió, por ejemplo, a David Pérez como nuevo preparador físico, Irolando Ulloa como coach de banca, pero lo demás es lo mismo. Hasta el momento, todo ha fluido bastante bien, todos trabajando a la par para poder cumplir las metas que tenemos propuestas. Tratamos de que los muchachos confíen en nosotros, que nosotros lo hacemos en ellos también”.

¿Más calmado Luisvany?

“Sí, mucho más. Ya no existe aquel susto del principio, para qué decirte otra cosa. Ya le hemos ido cogiendo el ritmo. Son muchachos que fueron alumnos míos en las categorías escolares y sigue fluyendo bien esa comunicación con ellos. Ha sido de verdad bonito poder comenzar este trabajo desde un principio”.

Los Gallos inician la primera subserie ante Camagüey en el estadio José Antonio Huelga el próximo 4 de octubre. Luego viajan a Las Tunas y regresan a casa a enfrentar a Ciego de Ávila. En la segunda etapa se invierten las sedes.