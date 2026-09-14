Lidera Frederich Cepeda selección de Los Gallos para la 65 Serie Nacional de Béisbol

El experimentado pelotero Frederich Cepeda, de 46 años, encabeza la nómina de Los Gallos, que representará a la provincia de Sancti Spíritus en la edición 65 de la Serie Nacional de Béisbol, que arrancará el venidero 6 de octubre, según trascendió en reunión efectuada este lunes para la conformación oficial del equipo.
Con 27 campañas beisboleras, Cepeda se mantiene dentro del colectivo como el más veterano y su hijo Frederich Cepeda Jr., como el más joven, con solo 18 años, en una selección integrada además por seis novatos y 15 jugadores con una o dos participaciones en series nacionales.
En el elenco resaltan también figuras como los lanzadores José Isaías Grandales, quien acumula 10 victorias en la Liga italiana, y Yankiel Mauri, líder en juegos salvados en la Liga beisbolera de China; así como el jugador de cuadro Rodolexis Moreno, quien iniciará esta semana sus entrenamientos, tras recuperarse de una severa lesión en la Liga profesional de Italia.
Por segundo año consecutivo, los espirituanos estarán dirigidos por Luisvany Meneses, quien resaltó la adecuada preparación para la competencia, criterio que compartió durante el encuentro, presidido por Laidalí Santana Carrero, al frente de la dirección provincial de Deportes.
32 peloteros asumen el reto de posicionar a Los Gallos en un lugar cimero de la competencia:
Receptores:
- Yadiel Guerra
- Alexei Febles
- Osdani Llorente
- Carlos Chávez.
Jugadores de cuadro:
- Rodolexis Moreno
- Lázaro Fernández
- Liuben Gallo
- Enmanuel Rodríguez
- Leandro Pérez
- Derek Escobar
- Roilán Ferro
- Erien Sánchez.
Jardineros:
- Frederich Cepeda, padre e hijo
- Delvis Hernández
- Cristopher Morgado
- Dainel Froilán Fernández
- Yean Carlos González.
Lanzadores:
- José Isaías Grandales
- Yankiel Mauri
- Alex Guerra
- Carlos Michel Benavidez
- José Eduardo Santos
- Leonardo Gallardo
- Yanieski Duardo
- Yoanni Hernández
- Daniel Reyes
- Edgar Espinosa
- Reicher Gómez
- José Carlos Santos
- Miguel Dávila
- José Martínez.
Cuerpo de dirección:
- Luisvany Meneses: manager
- Irolando Ulloa: coach de banca
- David Pérez: preparador físico
- Rafael Muñoz y Yunier Mendoza: auxiliares de línea
- Freddy Mario Rodríguez y Noelvis Hernández: entrenadores de pitcheo
- René Hernández: cargabates
- Remberto Pérez Farfán: médico
- Rorcel Rinack Fabal: fisioterapeuta
- Oscar Inerárity: psicólogo
- Ibrahim Quintero: estadístico
- Delegados: Orelvis Soto y Pavel Reyes de la Paz, actual comisionado provincial de la disciplina
En la reunión trascendió que Los Gallos debutarán en la 65 Serie Nacional de Béisbol frente a Los Toros, de Camagüey.
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