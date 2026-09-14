Lidera Frederich Cepeda selección de Los Gallos para la 65 Serie Nacional de Béisbol

Por segundo año consecutivo, los espirituanos estarán dirigidos por Luisvany Meneses, quien resaltó la buena preparación del colectivo yayabero

Cepeda aporta a Los Gallos su experiencia de 27 series nacionales. (Foto: Escambray)

El experimentado pelotero Frederich Cepeda, de 46 años, encabeza la nómina de Los Gallos, que representará a la provincia de Sancti Spíritus en la edición 65 de la Serie Nacional de Béisbol, que arrancará el venidero 6 de octubre, según trascendió en reunión efectuada este lunes para la conformación oficial del equipo.

Con 27 campañas beisboleras, Cepeda se mantiene dentro del colectivo como el más veterano y su hijo Frederich Cepeda Jr., como el más joven, con solo 18 años, en una selección integrada además por seis novatos y 15 jugadores con una o dos participaciones en series nacionales.

Grandales acumula 10 victorias en la Liga italiana. (Foto: Facebook)

En el elenco resaltan también figuras como los lanzadores José Isaías Grandales, quien acumula 10 victorias en la Liga italiana, y Yankiel Mauri, líder en juegos salvados en la Liga beisbolera de China; así como el jugador de cuadro Rodolexis Moreno, quien iniciará esta semana sus entrenamientos, tras recuperarse de una severa lesión en la Liga profesional de Italia.

Por segundo año consecutivo, los espirituanos estarán dirigidos por Luisvany Meneses, quien resaltó la adecuada preparación para la competencia, criterio que compartió durante el encuentro, presidido por Laidalí Santana Carrero, al frente de la dirección provincial de Deportes.

32 peloteros asumen el reto de posicionar a Los Gallos en un lugar cimero de la competencia:

Receptores:

Yadiel Guerra

Alexei Febles

Osdani Llorente

Carlos Chávez.

Jugadores de cuadro:

Rodolexis Moreno

Lázaro Fernández

Liuben Gallo

Enmanuel Rodríguez

Leandro Pérez

Derek Escobar

Roilán Ferro

Erien Sánchez.

Jardineros:

Frederich Cepeda, padre e hijo

Delvis Hernández

Cristopher Morgado

Dainel Froilán Fernández

Yean Carlos González.

Lanzadores:

José Isaías Grandales

Yankiel Mauri

Alex Guerra

Carlos Michel Benavidez

José Eduardo Santos

Leonardo Gallardo

Yanieski Duardo

Yoanni Hernández

Daniel Reyes

Edgar Espinosa

Reicher Gómez

José Carlos Santos

Miguel Dávila

José Martínez.

Cuerpo de dirección:

Luisvany Meneses: manager

Irolando Ulloa: coach de banca

David Pérez: preparador físico

Rafael Muñoz y Yunier Mendoza: auxiliares de línea

Freddy Mario Rodríguez y Noelvis Hernández: entrenadores de pitcheo

René Hernández: cargabates

Remberto Pérez Farfán: médico

Rorcel Rinack Fabal: fisioterapeuta

Oscar Inerárity: psicólogo

Ibrahim Quintero: estadístico

Delegados: Orelvis Soto y Pavel Reyes de la Paz, actual comisionado provincial de la disciplina

En la reunión trascendió que Los Gallos debutarán en la 65 Serie Nacional de Béisbol frente a Los Toros, de Camagüey.