Esta es una de las interrogantes más frecuentes en las calles de Sancti Spíritus. La negativa de no pocos actores económicos de la provincia a recibir pagos digitales ha suscitado inconformidades en la población. En busca de criterios camina Escambray, cámara en mano, para ahondar en un tema polémico y con diversas aristas.
En video: ¿Acepta transferencia?
Escambray pulsa la vox pópuli en torno a los pagos digitales y otros «demonios» asociados al fenómeno
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