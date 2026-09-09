Abordan Putin y To Lam futuro de históricas relaciones Rusia-Vietnam

Ambos mandatarios trataron el afianzamiento de los lazos comerciales, económicos, científicos y educativos, así como los intercambios culturales y la cooperación en materia de seguridad y defensa

Tanto Putin como Lam evaluaron temas de las agendas internacionales y regionales. (Foto: PL)

Los presidentes ruso, Vladimir Putin, y de Vietnam, To Lam, conversaron este miércoles en Moscú sobre las históricas relaciones bilaterales y delinearon los esfuerzos para anchar la vigente asociación estratégica integral.

En el tercer día de su visita de Estado a este país euroasiático, en el encuentro ambos mandatarios trataron el afianzamiento de los lazos comerciales, económicos, científicos y educativos, así como los intercambios culturales y la cooperación en materia de seguridad y defensa.

Durante el intercambio, tanto Putin como el también secretario general del Partido Comunista de Vietnam evaluaron temas de las agendas internacionales y regionales, sin que hayan trascendido, hasta el momento, los asuntos tratados.

Tras considerar las relaciones con Rusia una prioridad en su política exterior, To Lam destacó las contribuciones de Putin a la formación de un orden mundial multipolar y expresó su sincero agradecimiento al líder y al pueblo de Rusia por el desarrollo de la cooperación bilateral.

“Seguimos trabajando en todos los demás ámbitos, incluyendo la cultura, la educación y las cuestiones de seguridad”, dijo, por su parte, Putin durante el encuentro en el Kremlin.

Al referirse al amplio intercambio comercial, el jefe de Estado anfitrión señaló que el año pasado creció seis por ciento en relación con el periodo anterior, y que en el primer semestre se ha duplicado.

Luego de las conversaciones, ambos jefes de Estado presenciaron la firma de varios documentos de cooperación.

Antes, el máximo líder vietnamita –que concluye hoy su estancia en Moscú para viajar a Francia- asistió al Foro de Ciencia y Tecnología Vietnam-Rusia con el tema Conexión Tecnológica Estratégica.

En la cita el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko destacaron las potencialidades de ambos países en la cooperación en proyectos de alta tecnología.

Chernyshenko afirmó que es importante que ambos países no solo compartan logros, sino que también combinen capacidades para crear conjuntamente desarrollos avanzados; y expresó su confianza en que la cooperación impulsará aún más la asociación estratégica integral entre Rusia y Vietnam.

Los dos países identificaron la cooperación tecnológica estratégica como un nuevo pilar de la asociación estratégica integral, y la selección de áreas estratégicas, que combinan las fortalezas científicas y tecnológicas de Rusia con las necesidades de desarrollo, los recursos humanos y el mercado de Vietnam.

Entre los temas identificados mencionaron la energía nuclear, las nuevas energías, la tecnología espacial y satelital, los semiconductores y la microelectrónica, la tecnología cuántica y la inteligencia artificial.

To Lam expresó su esperanza de que en los próximos años, al evaluar la cooperación científica y tecnológica entre Vietnam y Rusia, no solo se hable del número de delegaciones intercambiadas o de la cantidad de documentos firmados.

Lo más importante, dijo, es que se hable de ¿Cuántas tecnologías dominan ambas partes? ¿Cuántos productos se han creado? ¿Cuántas empresas han invertido conjuntamente? ¿Cuántos jóvenes científicos han alcanzado la madurez profesional? ¿Y cómo han contribuido estos resultados al desarrollo de ambos países?

Esas deberían ser las nuevas medidas de cooperación, remarcó.

En el foro, ambas partes pusieron en marcha la Red de Conocimiento Vietnam-Rusia e intercambiaron documentos de cooperación en materia de ciencia, tecnología y educación.

Durante su estancia el mandatario vietnamita y la amplia delegación que le acompaña, se reunieron con ejecutivos empresariales rusos y con dirigentes de las respectivas áreas, así como con personalidades y parte de la comunidad vietnamita residente en el país.