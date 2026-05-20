Acciones a favor del patrimonio en Sancti Spíritus (+fotos)

Los trabajos se materializan gracias al aporte al presupuesto territorial del uno por ciento y al interés del Gobierno para mantener la belleza colonial de los inmuebles. (Fotos: Rosa Blanco/Escambray)

Cual alpinistas que desandan las alturas se presentan ante la mirada de los transeúntes varios de los integrantes de la mipyme Carmona, encargados de los trabajos de reanimación y pintura en algunos de los edificios más significativos de la villa espirituana. Se acerca el aniversario 512 de su fundación y el tiempo apremia para culminar las acciones previstas en saludo a tan significativa fecha.

Para Gretchen Jiménez Guerra, directora de Plan Maestro de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus, el propósito es cumplir con el cronograma previsto sin descuidar la calidad de las labores, en cuanto a la recuperación de cuatro edificios que están considerados entre los más importantes dentro del patrimonio local. Estas tareas se materializan gracias al aporte al presupuesto territorial del uno por ciento y al interés del Gobierno para mantener la belleza colonial de los inmuebles que conforman las zonas priorizadas, incluido el bulevar.

Varios de los integrantes de la mipyme Carmona son los encargados de los trabajos de reanimación y pintura en algunos de los edificios más significativos de la villa.

“Estaremos inaugurando varios inmuebles en los cuales la Oficina lleva mucho tiempo interviniendo —aclara Gretcheen—, se trata de una obra en la calle Céspedes Sur, conocida como la Casa de los Brunet, el Centro de Interpretación de la Ciudad, que tendrá una reapertura después de un mantenimiento abarcador, así como el edificio de la Plaza del Mercado, donde se aglutinan varios centros como la Consultoría Jurídica, la Hamburguesera y el Salón de Convenciones La Merced, que está recibiendo un beneficio con pintura en sus exteriores.

“En esa misma zona estamos interviniendo el edificio de la antigua joyería El Rubí, que es donde hoy se encuentra la sede de Prensa Latina, en el cual radican dos negocios, uno con la mipyme Cronos Gráficos y sus servicios de papelería y el otro con Solutel, que se dedica a la venta de equipos electrónicos. A estas acciones se suman los trabajos en una vivienda productiva que forma parte de lo que nosotros llamamos el corredor comercial radicado en la Calle de las Campanas”, aclara Jiménez Guerra

Asimismo, puntualiza que las labores que desarrolla la Oficina del Conservador se incluyen dentro del Programa de Recuperación de Fondo Edificado y se programan para todo el año, en dependencia de la disponibilidad de recursos y del presupuesto asignado, de manera tal que se logren recuperar lo edificios con mayores afectaciones.

Se acerca el aniversario 512 de su fundación y el tiempo apremia para culminar las acciones previstas en saludo a tan significativa fecha.

Al referirse a otros trabajos de envergadura en los que se involucran actualmente, Jiménez Guerra explica:“Estamos concluyendo, además, el Café Central, que pertenece al sector del Comercio y la Gastronomía, una obra muy costosa que, atendiendo al nivel de deterioro, provocó un sobregiro del presupuesto inicial. Lo mismo pasó con los trabajos en la Casa de los Brunet, que desde el 2021 la Oficina identificó como uno de los edificios con mayores valores arquitectónicos de la ciudad y, por suerte, se nos aprobó el presupuesto para intervenirlo; en ese caso nos sentimos satisfechos, pues se hizo un buen trabajo, incluso se descubrieron las pinturas murales quetenía el inmueble originalmente. Ahora ya se terminó y continuará como vivienda familiar.

“Todas estas ideas de la intervención y la recuperación del Centro Histórico de la villa tienen como trasfondo el avance económico de la ciudad. Por ejemplo, cuando la Oficina intervino en Independencia Sur, que es la parte del bulevar hacia la Plaza de Jesús, existían solamente tres comercios y, una vez que concluimos, ya se abrieron otros seis en solo dos cuadras, los que nos da la medida de que el desarrollo continúa”, aclara finalmente Gretchen.