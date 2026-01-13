Acoge Sancti Spíritus Copa Nacional de Campeones de la Coctelería (+fotos)

Desde el 12 hasta el 14 de enero, en el bar Liana, de la cabecera provincial, se desarrollarán las competiciones del certamen

El certamen reúne a una decena de campeones cubanos de otros eventos de coctelería. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

La ciudad de Sancti Spíritus es sede por estos días de la segunda edición de la Copa Nacional de Campeones de la Coctelería, evento auspiciado por la Asociación de Cantineros de Cuba.

“El certamen reúne a una decena de campeones cubanos de otros eventos de coctelería y busca la fraternidad entre ellos”, comentó a Escambray Maribel Reinoso Medina, presidenta de la Asociación de Cantineros en el órgano de base de la provincia.

Maribel Reinoso Medina, presidenta de la Asociación de Cantineros en el órgano de base de la provincia.

Como parte de la cita, precisó, se desarrollará la primera edición del concurso Reinas del Bar. “Única de su tipo, esta competición convida a las féminas de todo el territorio nacional que ejercen detrás de una barra, en busca también de la inclusión”. La ganadora representará a la isla caribeña en el Mundial de Coctelería para Damas, que tendrá lugar en la capital próximamente.

El concurso comienza este martes en el bar Liana, una de las novedades turísticas de la ciudad espirituana.